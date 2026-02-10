Si lo dice el presidente, me embarazo: Francia envía una carta a sus jóvenes para que tengan hijos [modo lectura]

Este verano, los jóvenes franceses de 29 años recibirán una carta con información sobre métodos de salud sexual o métodos reproductivos. Es una de las 16 medidas enmarcadas en el plan sobre natalidad presentado esta semana por el Ministerio de Sanidad galo. Más de tres millones de franceses sufren problemas de fertilidad. Y la segunda potencia de Europa y séptima del mundo mira su descenso demográfico como uno de los retos más inmediatos para mantener su grandeur.