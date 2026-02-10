edición general
Si lo dice el presidente, me embarazo: Francia envía una carta a sus jóvenes para que tengan hijos [modo lectura]

Este verano, los jóvenes franceses de 29 años recibirán una carta con información sobre métodos de salud sexual o métodos reproductivos. Es una de las 16 medidas enmarcadas en el plan sobre natalidad presentado esta semana por el Ministerio de Sanidad galo. Más de tres millones de franceses sufren problemas de fertilidad. Y la segunda potencia de Europa y séptima del mundo mira su descenso demográfico como uno de los retos más inmediatos para mantener su grandeur.

pitercio #1 pitercio
No deja de ser irónico que esa carta la mande el follaviejas. Es traidor hasta para eso.
Gadfly #9 Gadfly
#1 follaviejas? Lamentable
Amperobonus #6 Amperobonus
"Ponga la baggette en el camembert para un poco de Crème Brûlée"
#7 jaramero
Lo del acceso a la vivienda y la estabilidad laboral ya si eso tal...
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Les mandan una carta sobre métodos reproductivos? Espero que lleve ilustraciones y que quede todo muy claro, a ver si luego se van a equivocar de agujero.
Kantinero #3 Kantinero
Il faut baiser d´avantage les gars
#4 luckyy
Cuántos hijos tiene Macrón?
zorreame #8 zorreame
Creo que a los "jóvenes" de 29 años no hace falta que les expliquen cómo se hacen los hijos, aunque cualquier información adicional sobre ETS es buena.
La gente no tiene hijos porque los sueldos son una puta mierda. Es más complejo que eso, pero explica el 80% del problema probablemente.
#5 cocococo
Por la natalidad no tienen por qué preocuparse porque los inmigrantes, sobre todo los musulmanes, tienen la mayoría muchos hijos.
Fisionboy #10 Fisionboy
#5 En 2 generaciones más, el porcentaje de musulmanes en toda europa va a ser enorme, de eso hay pocas dudas.
