La diáspora vasca responde a la polémica en EEUU: “La ikurriña fue legal en Idaho antes que en Euskal Herria”

Gloria Totoricagüena compareció en la Cámara de Representantes de Idaho. Allí puso voz al sentir de la diáspora, y también de muchos vascos y vascas que ven con asombro la iniciativa estadounidense."En 1780 los fundadores de este país enviaron a John Adams al País Vasco a estudiar las leyes de la sociedad vasca y nuestras constituciones", repasó Totoricagüena, que explicó que el que sería segundo presidente de los EEUU "encontró más de 500 años de gobierno representativo democrático".
Y este el link al libro de John Adams que se menciona (Bizkaia en el capítulo 1 sobre gobiernos democráticos):
en.wikisource.org/wiki/A_Defense_of_the_Constitutions_of_Government_of
They chose for their chief one of the blood royal of Scotland, by the mother's side, and son-in-law of Zeno, their governor, who, having overcome Ordogno, in 870, was elected their lord
En cuanto a este texto de Adams, me intriga saber quién le pasó la información, porque lo que cuenta es media verdad (luego mentira entera) y muchísima propaganda. Pudo haber sido Diego de Gardoqui, que tenía excelentes contactos con la élite independentista americana, al punto de ser uno de los financieros de si revolución.
Franklin y Jefferson leían en español sin problemas. Tengo por aquí una edición de las Fábulas de Iriarte entre cuyos suscriptores figuran "Don Thomás Jéfferson" y "Don Benjamín Fráncklin".
En dos generaciones los liberales españoles los pretendieron convertir en reaccionarios y absolutistas...
Leete el libro de John Adams, y luego ya si eso comentas chorradas.