La diáspora vasca responde a la polémica en EEUU: “La ikurriña fue legal en Idaho antes que en Euskal Herria”

Gloria Totoricagüena compareció en la Cámara de Representantes de Idaho. Allí puso voz al sentir de la diáspora, y también de muchos vascos y vascas que ven con asombro la iniciativa estadounidense."En 1780 los fundadores de este país enviaron a John Adams al País Vasco a estudiar las leyes de la sociedad vasca y nuestras constituciones", repasó Totoricagüena, que explicó que el que sería segundo presidente de los EEUU "encontró más de 500 años de gobierno representativo democrático".