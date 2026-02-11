edición general
11 meneos
36 clics
La diáspora vasca responde a la polémica en EEUU: “La ikurriña fue legal en Idaho antes que en Euskal Herria”

La diáspora vasca responde a la polémica en EEUU: “La ikurriña fue legal en Idaho antes que en Euskal Herria”

Gloria Totoricagüena compareció en la Cámara de Representantes de Idaho. Allí puso voz al sentir de la diáspora, y también de muchos vascos y vascas que ven con asombro la iniciativa estadounidense."En 1780 los fundadores de este país enviaron a John Adams al País Vasco a estudiar las leyes de la sociedad vasca y nuestras constituciones", repasó Totoricagüena, que explicó que el que sería segundo presidente de los EEUU "encontró más de 500 años de gobierno representativo democrático".

| etiquetas: ikurriña , eeuu , ilegal
9 2 0 K 163 actualidad
10 comentarios
9 2 0 K 163 actualidad
ehizabai #1 ehizabai
Relacionada: www.meneame.net/story/eeuu-quiere-prohibir-ikurrina-organismos-oficial

Y este el link al libro de John Adams que se menciona (Bizkaia en el capítulo 1 sobre gobiernos democráticos):
en.wikisource.org/wiki/A_Defense_of_the_Constitutions_of_Government_of
3 K 64
themarquesito #2 themarquesito *
#1 Los diarios de John Adams, al margen de ese otro tratado, también son muy interesantes. Los "padres fundadores" de EE.UU tienen textos realmente buenos. Me ha llamado la atención este fragmento del texto que pones:
They chose for their chief one of the blood royal of Scotland, by the mother's side, and son-in-law of Zeno, their governor, who, having overcome Ordogno, in 870, was elected their lord
0 K 20
ehizabai #5 ehizabai *
#2 Leí en su día al autobiografía de Benjamin Franklin. Aluciné con la determinación y lo metódico que era ese hombre.
En cuanto a este texto de Adams, me intriga saber quién le pasó la información, porque lo que cuenta es media verdad (luego mentira entera) y muchísima propaganda. Pudo haber sido Diego de Gardoqui, que tenía excelentes contactos con la élite independentista americana, al punto de ser uno de los financieros de si revolución.
Siempre me ha resultado muy curioso el relato sobre…   » ver todo el comentario
2 K 49
themarquesito #9 themarquesito
#5 Probablemente Adams no tuviese bibliografía a mano y estuviese escribiendo un poco de memoria recordando lo que le contó Gardoqui, de ahí las imprecisiones variadas.
Franklin y Jefferson leían en español sin problemas. Tengo por aquí una edición de las Fábulas de Iriarte entre cuyos suscriptores figuran "Don Thomás Jéfferson" y "Don Benjamín Fráncklin".
0 K 20
nanustarra #7 nanustarra
#1 Dice que los vascos son de "Celtic extraction".......no es muy fiable
0 K 7
ehizabai #8 ehizabai
#7 Lo que dice Adams, no sé quién se lo contó, es pura propaganda. Pero deja claro que en 1780 se asumía que los fueros eran un sistema de gobierno ilustrado y adecuado.
En dos generaciones los liberales españoles los pretendieron convertir en reaccionarios y absolutistas...
0 K 10
#3 Tensk
My private Idahoherria.
1 K 21
#10 Tailgunner *
la ikurriña fue legal en el imperio mongol. La Union Jack es la copia barata de la ikurriña y no al revés. El vasco se habla desde hace 5000 años. Los terruños vascos llevan siendo país desde hace 10.000 años. Fuentes: Intitutoak de Novak Hitoriak y mis huevoaks morenoaks.
0 K 6
salchipapa77 #4 salchipapa77
Instituoak de novak historiak
0 K 6
ehizabai #6 ehizabai
#4 Tenéis la Real Academia de Historia, si queréis empezar limpiando vuestra propia casa antes de las ajenas...
Leete el libro de John Adams, y luego ya si eso comentas chorradas.
2 K 49

menéame