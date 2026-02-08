edición general
EEUU quiere prohibir la ikurriña en organismos oficiales: “Es ilegal en España”

Pocos años después de que una región de Islandia aboliera la ley que amparaba el asesinato de los vascos, en Estados Unidos quieren aprobar otra que ilegaliza la ikurriña en los organismos oficiales. Y el debate no ocurre en cualquier estado, sino en Idaho, adonde miles de vascos emigraron en el siglo XIX y parte del XX.

SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Pero que garrulos son. Acabarán con todos nosotros.
FrayM #7 FrayM *
#1 No tienen huevos. Que vengan :-|
calde #4 calde *
CATEEETOOOOOSSSSSS!!!!!

xD

La pena es que los estamos importando gracias a los cristofachas de VOX...

:-(
ixo #6 ixo
Vale, en correspondencia, aprobemos nosotros una ley que ilegalice la bandera norteamericana. xD
ansiet #3 ansiet
Viva la ikurriña, gora euskalherria!!!!!
Pertinax #2 Pertinax *
Muy a cuento. Gora Obama en Idaho:
youtu.be/bIvh2_lcwh4?si=pZYqEZHrC9nV7h6E
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
Me he quedado flipando con la entradilla... Pero sí.
cronicavasca.elespanol.com/sociedad/20250221/matar-vascos-legal-island

Ni en los sueños húmedos de Aznar.
