EEUU quiere prohibir la ikurriña en organismos oficiales: “Es ilegal en España”

Pocos años después de que una región de Islandia aboliera la ley que amparaba el asesinato de los vascos, en Estados Unidos quieren aprobar otra que ilegaliza la ikurriña en los organismos oficiales. Y el debate no ocurre en cualquier estado, sino en Idaho, adonde miles de vascos emigraron en el siglo XIX y parte del XX.
La pena es que los estamos importando gracias a los cristofachas de VOX...
Ni en los sueños húmedos de Aznar.