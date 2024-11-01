Devuelven a un niño de ocho años a su madre en Son Ferriol tras dejarle en el colegio en día no lectivo

La Policía Local de Palma ha entregado a un niño de ocho años a su madre, después de que le llevara al colegio en Son Ferriol en un día no lectivo.Los hechos ocurrieron el pasado 10 de noviembre, sobre las 09.15 horas, cuando los agentes fueron requeridos por un ciudadano que se extrañó al ver a un niño solo dentro del recinto escolar en un día no lectivo, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado. Una vez en el lugar, los policías comprobaron que la puerta de acceso al patio, aunque estaba cerrada, se abría al empujarla.
En los 80 era peor. Nos hubiéramos llevado cuatro hostias por no avisar de que estaba cerrado.
Es increíble si no son ciegos ni sordos, tanto la madre como el niño.
Pero lo más llamativo es que los NAFOs sois así, hasta una noticia inocente como esta la tienes que intentar censurar.
Supongo que la liberación de Pokrovsk te tiene muy amargado.
Y no esperes que responda a tu previsible trolentario.
Espero que tengas una buena semana, si la bilis te lo permite.
CC #4.
Es que la especie se vuelve frivola y materialista.
Que surja un adam soong