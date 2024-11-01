edición general
Devuelven a un niño de ocho años a su madre en Son Ferriol tras dejarle en el colegio en día no lectivo

La Policía Local de Palma ha entregado a un niño de ocho años a su madre, después de que le llevara al colegio en Son Ferriol en un día no lectivo.Los hechos ocurrieron el pasado 10 de noviembre, sobre las 09.15 horas, cuando los agentes fueron requeridos por un ciudadano que se extrañó al ver a un niño solo dentro del recinto escolar en un día no lectivo, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado. Una vez en el lugar, los policías comprobaron que la puerta de acceso al patio, aunque estaba cerrada, se abría al empujarla.

Beltenebros #1 Beltenebros
No había clase ese día y ni el niño ni su madre se habían dado cuenta. Y tampoco les llamó la atención no ver a nadie en el colegio. Increíble.
Pertinax #3 Pertinax *
#1 No es tan increíble. El 10 de noviembre es un festivo elegido por el centro, no es festivo en Baleares. La madre simplemente se despistó, y dejó al crío dentro del recinto de la escuela, como hacía todos los días, porque el acceso estaba abierto, probablemente pensando que el resto ya estaba dentro. Una #nonoticia
#4 Albarkas
#3 Un fallo lo tiene cualquiera, pero un poco empanada si que estaba.
Pertinax #5 Pertinax *
#4 ...o simplemente llegó tarde, más allá de las 9, con lo que todo puede parecer perfectamente lógico. Y tampoco es un dramón. No hay peligros acechando a niños en cada esquina de una escuela, no nos pongamos trágicos. Menudo disgusto se llevaría la mujer.

En los 80 era peor. Nos hubiéramos llevado cuatro hostias por no avisar de que estaba cerrado. :troll:
Beltenebros #8 Beltenebros *
#3
Es increíble si no son ciegos ni sordos, tanto la madre como el niño.
Pero lo más llamativo es que los NAFOs sois así, hasta una noticia inocente como esta la tienes que intentar censurar.
Supongo que la liberación de Pokrovsk te tiene muy amargado.
Y no esperes que responda a tu previsible trolentario.
Espero que tengas una buena semana, si la bilis te lo permite.
xD xD xD xD xD xD xD
CC #4.
Pertinax #9 Pertinax
#8 ¿Qué te flipas, Magdaleno? :palm:
txutxo #6 txutxo
#3 ¿Y tú dejas a tu hijo de 8 años en un colegio donde no hay nadie y está cerrada la puerta ? Yo, no.
Pertinax #7 Pertinax *
#6 La puerta estaba abierta. No sé en tu pueblo, pero en el mío se deja a los hijos en el acceso exterior, que es lo que sucedió aquí.
azathothruna #2 azathothruna
No solo es genetica la caida de natalidad global.
Es que la especie se vuelve frivola y materialista.
Que surja un adam soong
