Detienen en La Coruña al pederasta Vázquez Patiño, uno de los diez fugitivos más buscados de España

Detienen en La Coruña al pederasta Vázquez Patiño, uno de los diez fugitivos más buscados de España

Ha intentado apuñalar a uno de los agentes que participaban en el operativo para darle caza y ha tratado de escabullirse por el tejado

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Fuentes policiales detallan a este periódico que posiblemente ni siquiera se había movido demasiado de la provincia coruñesa en los últimos tiempos. Desde que se publicó su nombre en la lista de los diez más buscados, fueron varias alertas las que la Policía recibió sobre su posible paradero. En Arteixo llevaba ya al menos varios meses residiendo, tratando de pasar desapercibido.
0 K 19
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
estás en la lista de los más buscados y ni siquiera te mueves de tu provincia? quiénes, sobre todo gente con poder, le dieron cobijo y le hicieron sentir protegido y a salvo, tanto como para no huir?
0 K 19
#3 Xoche
Putos de ABC. Es A Coruña
1 K 15
#6 Indiana.Collons
#3 En castellano La Coruña
0 K 5
LázaroCodesal #7 LázaroCodesal
#6 El nombre oficial de las provincias lo determina el consejo de ministros y se publica en el boletín oficial del estado. La provincia de A Coruña se llama A Coruña.
1 K 10
A12345 #5 A12345
Errónea. A Coruña
0 K 8
#4 Alves
Putos de ABC. Es GOES
0 K 7

