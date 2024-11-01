Detienen a Carlos Fernández, el concejal de Marbella prófugo del caso Malaya

Carlos Fernández, quien fue concejal de Marbella y se fugó tras saber que iba a ser detenido por su implicación en el caso Malaya, ha sido arrestado en el Aeropuerto de Madrid-Barajas en las últimas horas. Según ha podido confirmar este periódico, el fugitivo fue identificado en los controles fronterizos y se le arrestó en virtud de una orden nacional de detención. Fernández ya ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional y en las próximas horas se sabrá su situación.