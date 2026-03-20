Detenidos dos vecinos de Pamplona en Soria con una garra de búho real

La actuación se inició el pasado 16 de diciembre de 2025, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de la Guardia Civil de Almarza procedió a la identificación de un vehículo todoterreno que abandonaba una pista forestal. En el transcurso del registro del vehículo, los agentes localizaron una garra de ave rapaz que, por sus características, podría corresponder a una especie protegida. Ante la imposibilidad de su portador de acreditar la legal procedencia del objeto, se procedió a su intervención.