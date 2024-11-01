Detenido un guardia civil de Cádiz ‘a sueldo’ del narco con 200.000 euros en su trastero: "Aseguraba que la droga entrara"

La investigación que ha puesto al descubierto tres bandas criminales que actuaban de forma coordinada para asaltar presuntamente buques portacontenedores con cocaína, ha sacado a la luz uno de los episodios más sensibles de la operación: el caso, entre los 30 detenidos, de un guardia civil destinado en el Servicio Marítimo del Instituto Armado en una zona caliente como es el Estrecho y la desembocadura del Guadalquivir.