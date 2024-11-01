edición general
Detenido un guardia civil de Cádiz ‘a sueldo’ del narco con 200.000 euros en su trastero: "Aseguraba que la droga entrara"

La investigación que ha puesto al descubierto tres bandas criminales que actuaban de forma coordinada para asaltar presuntamente buques portacontenedores con cocaína, ha sacado a la luz uno de los episodios más sensibles de la operación: el caso, entre los 30 detenidos, de un guardia civil destinado en el Servicio Marítimo del Instituto Armado en una zona caliente como es el Estrecho y la desembocadura del Guadalquivir.

#3 laruladelnorte
En el operativo, los investigadores decomisaron casi 2.500 kilos de cocaína. Uno de los grupos estaba supuestamente liderado por un conocido traficante –El marquesito– especializado en la logística de las lanchas rápidas. “Conoce perfectamente el entorno y el ambiente”, señala el investigador.

El marquesito...mi paisano ha sucumbido al dinero fácil. ¬¬
4
#1 Moderdonia
Y tenemos otro caso aislado en Cádiz. Pi pi pi pi pi pi pi... ¡Pepe, un purito!
4
#2 karakol
Antes de sacar conclusiones precipitadas aseguremonos que el dinero no lo han dejado ahí los montadores de Ikea.

Suele ser lo habitual.
1
#8 Pablosky
La dislexia ha hecho esta noticia muy interesante y luego muy aburrida.

La primera vez que he leído el titular he confundido trastero con trasero.
1
#5 wata
Alguien lleva la cuenta del número de guardias civiles arrestados por colaborar con el narcotráfico?
0
#6 laruladelnorte
#5 Este artículo se publicó hace 5 años.

Casi 150 agentes de la Guardia Civil detenidos por asuntos de narcotráfico en los últimos diez años

Suma y sigue.
0
#7 cunaxa
Está bien que vayan cayendo todos los narcotraficantes,.
La policía tiene mucho trabajo por delante hasta limpiar la zona.
0
#9 Cuchifrito
#7 Mientras no se tome en serio, con rotación continua de agentes de fuera como se hacía con el terrorismo, no es más que cambiar un corrupto por otro y seguir igual...
0

