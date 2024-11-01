Detenido un guardia civil de Cádiz ‘a sueldo’ del narco con 200.000 euros en su trastero: "Aseguraba que la droga entrara"

La investigación que ha puesto al descubierto tres bandas criminales que actuaban de forma coordinada para asaltar presuntamente buques portacontenedores con cocaína, ha sacado a la luz uno de los episodios más sensibles de la operación: el caso, entre los 30 detenidos, de un guardia civil destinado en el Servicio Marítimo del Instituto Armado en una zona caliente como es el Estrecho y la desembocadura del Guadalquivir.
El marquesito...mi paisano ha sucumbido al dinero fácil.
Suele ser lo habitual.
La primera vez que he leído el titular he confundido trastero con trasero.
Casi 150 agentes de la Guardia Civil detenidos por asuntos de narcotráfico en los últimos diez años
Suma y sigue.
La policía tiene mucho trabajo por delante hasta limpiar la zona.