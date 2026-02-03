edición general
21 meneos
42 clics
Detenido Francisco de Borbón por la trama del narcopolicía que emparedó millones de euros en su casa

Detenido Francisco de Borbón por la trama del narcopolicía que emparedó millones de euros en su casa

El nombre de Francisco de Borbón, hijo del fallecido duque de Sevilla, aparece en el registro oficial de Irlanda como uno de los fundadores de ET Finetch Europe, una compañía de criptomonedas salpicada por el sumario que dirige el magistrado Francisco de Jorge, juez instructor de la Audiencia Nacional. EL PAÍS tuvo acceso a los documentos de la empresa registrada en Dublín; en los que figuran, además de De Borbón y Ángel Luis Cano, otro de los supuestos miembros de la organización. (modo lectura)

| etiquetas: droga , dinero negro , familia real , borbón , duque de sevilla
17 4 0 K 185 actualidad
10 comentarios
17 4 0 K 185 actualidad
Comentarios destacados:    
Arzak_ #2 Arzak_
Para quien sepa leer y atienda un poco a la historia, debería perfectamente saber que quienes tengan el apellido de Borbón, es una señal de implícita de fraude. 8-D
7 K 99
#3 concentrado
#2 Y de impunidad, este tipo te construye una cárcel para encerrarnos antes que verlo a él entre rejas.
1 K 31
Furiano.46 #4 Furiano.46
#2 venía a decir esto. Pero lo tuyo es poesía, :-D
1 K 21
millanin #6 millanin
#2 ¿Estás diciendo que en toda la historia no ha reinado un Borbón que a la larga no haya resultado un traidor y un ladrón?
1 K 18
#8 Albarkas
#6 Mirando fríamente, quizá se salve Luis I, y porque no le dió tiempo.
0 K 11
Dakaira #7 Dakaira
#2 y si resulta que tus padres son primos y te llamas por ejemplo, juan Carlos de Borbón y Borbón la señal es rojo neón...
2 K 42
Imag0 #10 Imag0
el arresto del pariente lejano del rey emérito DE BORBÓN, se apellida DE BORBÓN y dicen que es pariente lejano jajajajajja
0 K 13
#5 BurraPeideira_
A este le tocaron los genes Bobones buenos. Se parece a Russell Crowe en vez a José luis Moreno.
0 K 11
#9 Poll
#5 puede que solo tenga el apellido Borbón y 0 genes borbónicos.
0 K 10
Kantinero #1 Kantinero
Borbonia en estado puro...
0 K 10

menéame