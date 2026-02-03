Detenido Francisco de Borbón por la trama del narcopolicía que emparedó millones de euros en su casa

El nombre de Francisco de Borbón, hijo del fallecido duque de Sevilla, aparece en el registro oficial de Irlanda como uno de los fundadores de ET Finetch Europe, una compañía de criptomonedas salpicada por el sumario que dirige el magistrado Francisco de Jorge, juez instructor de la Audiencia Nacional. EL PAÍS tuvo acceso a los documentos de la empresa registrada en Dublín; en los que figuran, además de De Borbón y Ángel Luis Cano, otro de los supuestos miembros de la organización. (modo lectura)