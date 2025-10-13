edición general
El desplazamiento desde la base al tajo es tiempo de trabajo

El TSJ de la Comunidad Valenciana planteó una cuestión prejudicial en la que, en esencia, quería determinar si el tiempo dedicado a los trayectos de ida y vuelta que los trabajadores tienen la obligación de realizar, juntos, a una hora fijada por su empresario y con un vehículo perteneciente a este, para desplazarse desde un lugar concreto, determinado por ese empresario, hasta el lugar en el que se realiza la prestación característica prevista en el contrato de trabajo, debe o no considerarse «tiempo de trabajo»

Spirito #1 Spirito
Parece bastante lógico.
Gry #2 Gry
#1 Es más complicado cuando no hay base y el trabajador va directamente al tajo desde su casa.
Spirito #4 Spirito
#2 En ese caso debería establecerse una especie de base virtual: unas veces le vendrá el tajo más cerca y otra más lejos, dentro de cierto margen a partir de ahí.
mecha #3 mecha *
#1 en mi empresa mi jefe pone coches para ir desde un punto común a la oficina, de forma que varios compañeros pueden ir juntos al trabajo y ahorrar gasolina. Es un pequeño beneficio para mantener empleados.

Esto encaja con lo que dice la entradilla: son trayectos que los trabajadores tienen que hacer (para llegar a la oficina), juntos (no tiene cada uno un coche de empresa), a una hora determinada (no va a ir cada uno cuando le plazca) y van en coche de empresa. No cuenta como tiempo de…   » ver todo el comentario
Spirito #5 Spirito
#3 Por ejemplo, en la aceituna en Jaén, la base está en el cortijo donde tienen el tractor, las sopladoras, vareadoras... pero luego el tajo en sí, donde van a recolectar el fruto puede estar en otro lugar que, además, varía conforme la recolección.

En ese caso, entiendo que desde el "Cortijo Base" hasta el lugar de recolección, es tiempo de trabajo.
mecha #6 mecha
#5 así debería ser, si. ¿Hay lugar a dudas?
No entiendo que tengas que ir al cortijo a coger cosas y tu tiempo de trabajo no empiece cuando llegas al cortijo a coger esas cosas. No le cabe en la cabeza a nadie sensato.
Spirito #7 Spirito
#6 Hay empresarios que se aprovechan de ello, tanto a la ida al tajo como a la vuelta, sobre todo si son inmigrantes.
Mark_ #8 Mark_
Pero esto ya lleva años bien definido, ¿no?

Es mas: yo gané un juicio en el que el jefe, típico empresaurio español que me tenía de alta 15 horas, trabajaba 40 aunque realmente eran 60 (de lunes a domingo, 12 horas diarias) gracias a que Google Maps registra los movimientos de casa al trabajo, el juez aceptó como prueba que yo iba a diario a ese trabajo, X horas y me confirmó que el tiempo de mi casa al trabajo, si era el mismo a diario, contaba como horas laborales.

Vamos, que gané el juicio por eso vaya.
