Despiden a un trabajador asturiano tras sufrir un infarto alegando baja productividad

El caso de un trabajador asturiano despedido después de sufrir un infarto ha terminado en los tribunales con un pronunciamiento claro. La justicia considera que la empresa actuó de forma discriminatoria por razón de enfermedad. La historia arranca en octubre de 2024, cuando el trabajador sufre un problema cardíaco grave, lo que le obligó a permanecer en situación de incapacidad temporal durante un largo periodo, hasta agotar los 545 días máximos previstos por la ley. Apenas unos días después de recibir el alta médica, la empresa le comunicó...