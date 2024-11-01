Empleado incendia almacén en California tras quejarse de bajos salarios y es detenido  

Un incendio de gran magnitud se registró en un almacén de Kimberly-Clark en Ontario, California, luego de que un empleado presuntamente provocara el siniestro tras expresar su inconformidad por las condiciones laborales y salariales. Antes de iniciar el incendio, Abdulkarim se grabó a sí mismo y difundió el video en redes sociales, donde manifestó su molestia por el salario que percibía. En la grabación, expresó: “No nos pagan lo suficiente para jodidamente vivir… Ahí se va tu inventario”.
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Veremos si no mejoraban las condiciones de todos...
El capitalismo contentaba al trabajador lo justo para no hacer revoluciones comunistas.
Se acabó el muro, volvió el capitalismo salvaje.