Empleado incendia almacén en California tras quejarse de bajos salarios y es detenido  

Un incendio de gran magnitud se registró en un almacén de Kimberly-Clark en Ontario, California, luego de que un empleado presuntamente provocara el siniestro tras expresar su inconformidad por las condiciones laborales y salariales. Antes de iniciar el incendio, Abdulkarim se grabó a sí mismo y difundió el video en redes sociales, donde manifestó su molestia por el salario que percibía. En la grabación, expresó: “No nos pagan lo suficiente para jodidamente vivir… Ahí se va tu inventario”.