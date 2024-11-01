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Empleado incendia almacén en California tras quejarse de bajos salarios y es detenido

Empleado incendia almacén en California tras quejarse de bajos salarios y es detenido  

Un incendio de gran magnitud se registró en un almacén de Kimberly-Clark en Ontario, California, luego de que un empleado presuntamente provocara el siniestro tras expresar su inconformidad por las condiciones laborales y salariales. Antes de iniciar el incendio, Abdulkarim se grabó a sí mismo y difundió el video en redes sociales, donde manifestó su molestia por el salario que percibía. En la grabación, expresó: “No nos pagan lo suficiente para jodidamente vivir… Ahí se va tu inventario”.

| etiquetas: incendio , almacén , california , empleado , salario , eeuu
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16 comentarios
14 2 0 K 335 actualidad
Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
Esto puede asustar bastante a los empresarios que solo piensan en los beneficios. Algunos empleados pueden hacer locuras.
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asola33 #6 asola33
Un incendio provocado no creo que lo cubra el seguro, o sea que es un ataque efectivo al capital.
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leader #14 leader
#6 y el empleado dudo que tenga 500 millones de dólares para pagar el estropicio...
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Herumel #7 Herumel
Pensadlo, solo si otro tío hace eso, solo con dos, otro "valiente/inconsciente" que lo haga...
Veremos si no mejoraban las condiciones de todos...
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Cehona #16 Cehona
#7 Es lo que pasó con la caída muro de Berlín, no era un muro de hormigón, era la contraposición de dos mundos, comunismo vs capitalismo.
El capitalismo contentaba al trabajador lo justo para no hacer revoluciones comunistas.
Se acabó el muro, volvió el capitalismo salvaje.
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pipe1976 #2 pipe1976
Como en "trabajo basura". Pedazo de pelicula
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asola33 #5 asola33
Es un màrtir de la revolución necesaria.
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#10 Pitchford
Deberían estar subiendo los sueldos, por la falta de mano de obra debida a la expulsión de inmigrantes.. Algo falla aquí..
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ombresaco #1 ombresaco
Sin quitarle razón, no sé qué esperaba
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devilinside #3 devilinside
#1 ¿Con lo de grabarse? ¿Demostrar su genialidad por tener un coeficiente intelectual de 2000?
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Lord_Cromwell #4 Lord_Cromwell
#1 Según otras fuentes los daños ascienden a $500.000.000
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mikelx #13 mikelx
#4 El luigi de los asalariados.
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asola33 #9 asola33
Si no hay camaras y lo niega todo puede salir indemne.
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Lord_Cromwell #11 Lord_Cromwell
#9 Mira el vídeo
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asola33 #15 asola33
#11, #12 ok. No lo había visto.
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Benzo #12 Benzo *
#9 Y si no sube el vídeo a su cuenta de Instagram ... oh mierda :shit:
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menéame