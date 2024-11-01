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El desnudo integral de Sydney Sweeney en el 3x02 de 'Euphoria' aumenta la polémica: "Es literalmente porno"

La trama de Cassie Howard en la serie de HBO ha provocado el enfado de numerosos espectadores, quienes denuncian el rumbo que ha adoptado la serie de Sam Levinson.

| etiquetas: desnudo , integral , sydney , sweeney , euphoria , porno
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Primero menead y luego votad.
4 K 83
#6 Tensk
#1 5 minutos, 6 meneos, 109 clicks, hay un problema de meneo precoz aquí.
1 K 16
Aguarrás #5 Aguarrás *
Año 2026.
Idos a tomar por culo ya, pesados...
¬¬
Pd: Las "lolas" de la milf en Altered Carbon, gloriosas. 8-D  media
4 K 58
laveolo #3 laveolo
Crónicas Vampíricas, Altered Carbon en Netflix, cualquier producción española tiene bastante cantidad de sexo, los japoneses ni te cuento....

Son producciones culturales, si no te gusta, no la ves y punto. Deja a quien quiera verla en paz.

Pesados
4 K 49
rogerius #9 rogerius
#3 Es promoción. No crítica. :-D
1 K 28
#4 Grahml *
Aquí caracterización del número de clics del envío  media
1 K 40
#8 Leclercia_adecarboxylata
Que sepais que como mucho se ven dos hombros.
1 K 29
#11 Suleiman
#8 Tanto rollo por eso?
0 K 13
skaworld #12 skaworld *
#8 Sepa usted que esta casa se caracteriza por tener caballeros de verdad, de los que se han forjado en los tiempos de la escasez, donde un catálogo de lencería de supermercado podía, en las manos adecuadas, ser el pilar de una gran tarde de verano aburrido en el pueblo.

Con menos material aqui se han estucado palacios
2 K 51
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
#12 la revista del Venca de nuestras madres
1 K 32
sleep_timer #13 sleep_timer
Minuto 0:25:13
Spoiler:
NO SE VE UNA PUTA MIERDA.
1 K 23
StuartMcNight #10 StuartMcNight
4 tontos en twitter dicen cosas.

RAAAAAAAPIDOOOOOOOOOOO hagamos una noticia de ello para que otros 4 tontos en otras redes sociales se muestren escandalizados del declive puritano de la sociedad y de como ya no se pueden emitir ciertas cosas en television!!!!!
0 K 11
#7 chocoleches
Yo no he visto la serie y se que el personaje tiene una cuenta de onlyfans... pues claro que es porno.
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CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
la vida puede ser maravillosa
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#15 trasparente *
Joder, que en La Asistenta lo enseñaba todo, no enseña nada y es una mierda de peli, que en esta temporada de Euphoria hace porno, mentira, solo enseña un poco más, yo no la veo salir con un nabo clavado o entre las tetas, que es el porno. Esta chica lo que tiene son un par de tetas tremendas, y poco más, y eso es lo que pone en valor. Como actriz, normalita. A mí la que me gusta es Jules, me da mucho morbo, aunque creo que se ha pasado con las pufas que se ha puesto.
Si, esta tercera temporada es una mierda, de emonento, pero la veré :-D
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#16 HangTheRich
#15 jules viene con premio e
0 K 10
#17 trasparente
#16 Ya, ya se que es trans, y antigua novia de Rosalía.
1 K 18

menéame