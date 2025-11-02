edición general
Desmantelada una tienda de golosinas de Horta-Guinardó que vendía cocaína

Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves al responsable de una tienda de golosinas de Horta-Guinardó, en Barcelona, por vender cocaína en el interior del local. El detenido, de 52 años y sin antecedentes, tenía las dosis de droga repartidas por la tienda, al alcance de cualquiera, han informado este domingo los Mossos a Europa Press. Durante la intervención, hacia las 16.45 horas, la policía intervino 10 envoltorios de coca y 2.250 euros en efectivo.

#4 Marisadoro *
¿Desmantelada... una tienda de chuches?
#2 Celsar
Toda la vida yendo a comprar y no me he llevado un chicle nunca.
Aokromes #1 Aokromes
siempre jodiendo al pequeño empresario :troll:

coñas a parte, legalizacion, regularizacion e impuestos a la maria.
antesdarle #3 antesdarle
"Vendía golosinas a niños y cocaína a adultos.” Lo que se dice saber adaptarte a las necesidades de tu cliente :troll:
