Desmantelada una tienda de golosinas de Horta-Guinardó que vendía cocaína

Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves al responsable de una tienda de golosinas de Horta-Guinardó, en Barcelona, por vender cocaína en el interior del local. El detenido, de 52 años y sin antecedentes, tenía las dosis de droga repartidas por la tienda, al alcance de cualquiera, han informado este domingo los Mossos a Europa Press. Durante la intervención, hacia las 16.45 horas, la policía intervino 10 envoltorios de coca y 2.250 euros en efectivo.