Desarticulada una guardería con 1.400 kilos de hachís en la desembocadura del Guadalquivir

Cádiz (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado una guardería de droga localizada en una vivienda rural aislada de la desembocadura del río Guadalquivir, donde se han incautado 35 fardos con más de 1.400 kilos de hachís, además de armamento de guerra y se ha detenido a cuatro personas. Según ha detallado la Guardia Civil en un comunicado, la operación se ha desarrollado en el marco de las actuaciones preventivas contra el narcotráfico en la zona. Ha sido después de que los agentes que patrullaban el entorno del embarcadero Martín Ruiz, en la t