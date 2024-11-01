edición general
Desde junio sinviviendo en el dolor insoportable por hernia discal con compromiso neurológico severo

El pasado noviembre tuvo un accidente laboral. La sanidad privada detectó una hernia discal "en estado grave", pero en febrero le dio el alta sin tratamiento quirúrgico. Tras otra caída un mes después la hernia se agravó, pero la aseguradora se negó a repetir las pruebas y le derivó a la sanidad pública, donde se confirmó que era necesaria una intervención quirúrgica urgente y "preferente". Pero a día de hoy el afectado todavía está en lista de espera, sumido en un día a día de dolor insoportable.

6 comentarios
#3 elyari
Estuve en una situación similar hace casi 3 años, igual en silla de ruedas, hernia en la L4-L5, acabé operándome de mi bolsillo y luego demandé al seguro, tardó un año pero recuperé toda la pasta. Y a día de hoy tengo mi vida de vuelta.
2 K 23
#4 soberao
#3 Eso es lo que quieren, que tu pasta vaya a la privada. Que luego recuperes el dinero estará por ver, pero ese dinero se ha transferido de tu bolsillo a un hospital privado porque la sanidad pública no da abasto. Así mantienes a la privada y pagas impuestos que también se desvían a negocios privados que ganan con tu enfermedad y el desmantelamiento de los servicios publicos de sanidad.
2 K 49
fofito #6 fofito
"La historia de A. R. Q. es el retrato de una cadena de errores médicos que comenzó con un accidente laboral en noviembre del año pasado. Tras una resonancia, la mutua Fremap detectó una hernia “en estado grave”, pero en febrero decidió darle el alta sin tratamiento quirúrgico"

1. Eso no es un error médico,saben perfectamente que no estás para trabajar,pero solo miran la pela. La que tienen que soltar ellos.

"Un mes después, una nueva caída agravó su estado, aunque la mutua se…   » ver todo el comentario
0 K 13
#1 BoosterFelix
Espero que esta persona no tenga que pasar por la desagradable realización de que la responsabilidad del nacimiento de sus hijos en este régimen capitalista y monárquico tan nefasto es suya, y de que la responsabilidad de su propia existencia es de sus padres.

Nota complementaria: cualquiera puede tener un accidente. Lo que no es accidental es votarse capitalismo, monarquía, hostelería, fiesta, cristo, virgen, maltrato animal, precariedad, pobreza y subdesarrollo, con los votos y con la prole.

Ah, y otra cosita mas: MAPFRE SON UNOS PUTOS LADRONES
1 K 7
obmultimedia #2 obmultimedia
#1 Deberian de demandar a la mutua.
1 K 28
#5 Jarod_mc
a esta gente se les debería poner el último en la lista de la pública y que se meta por el culo la privada
0 K 6

