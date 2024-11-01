Desde junio sinviviendo en el dolor insoportable por hernia discal con compromiso neurológico severo

El pasado noviembre tuvo un accidente laboral. La sanidad privada detectó una hernia discal "en estado grave", pero en febrero le dio el alta sin tratamiento quirúrgico. Tras otra caída un mes después la hernia se agravó, pero la aseguradora se negó a repetir las pruebas y le derivó a la sanidad pública, donde se confirmó que era necesaria una intervención quirúrgica urgente y "preferente". Pero a día de hoy el afectado todavía está en lista de espera, sumido en un día a día de dolor insoportable.
| etiquetas: capitalismo , monarquía , reino de españa , pobreza , subdesarrollo
1. Eso no es un error médico,saben perfectamente que no estás para trabajar,pero solo miran la pela. La que tienen que soltar ellos.
"Un mes después, una nueva caída agravó su estado, aunque la mutua se… » ver todo el comentario
Nota complementaria: cualquiera puede tener un accidente. Lo que no es accidental es votarse capitalismo, monarquía, hostelería, fiesta, cristo, virgen, maltrato animal, precariedad, pobreza y subdesarrollo, con los votos y con la prole.
Ah, y otra cosita mas: MAPFRE SON UNOS PUTOS LADRONES