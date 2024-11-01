edición general
Descubren a un italiano disfrazado de su madre muerta para cobrar su pensión

Un italiano fue descubierto disfrazado de su propia madre fallecida, con peluca, maquillaje y uñas pintadas, cuando intentaba renovar su carné de identidad para seguir cobrando su pensión, mientras ocultaba su cadáver momificado en casa. Los hechos ocurrieron en la localidad de Borgo Virgilio, en la provincia de Mantua (norte), el pasado 11 de noviembre, aunque han trascendido ahora a los medios locales.

Lord_Cromwell #4 Lord_Cromwell
#2 Me suena de una película  media
#6 rafeame
Normando Battista se llama el individuo.
devilinside #7 devilinside
#6 Conocido como Norman entre sus difuntos amigos
Connect #1 Connect
Intentar eso con un vecino, pues mira. Pero presentarse de esa guisa a la policia... La policia no es tonta! {0x1f600}
Fedorito #2 Fedorito *
Me pregunto que les haría sospechar que no era ella :-D

#1 Por lo que he leído en la noticia allí se renueva el DNI en el ayuntamiento, y fueron los funcionarios los que sospecharon y avisaron a la policía.
#3 Suleiman
Que crack.
bacilo #9 bacilo
Es como psicosis de Hitchcock.
