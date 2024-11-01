Descubren a un italiano disfrazado de su madre muerta para cobrar su pensión

Un italiano fue descubierto disfrazado de su propia madre fallecida, con peluca, maquillaje y uñas pintadas, cuando intentaba renovar su carné de identidad para seguir cobrando su pensión, mientras ocultaba su cadáver momificado en casa. Los hechos ocurrieron en la localidad de Borgo Virgilio, en la provincia de Mantua (norte), el pasado 11 de noviembre, aunque han trascendido ahora a los medios locales.