Descubren que en el cometa 31/ATLAS hay criovolcanes en erupción [ITA]

Antes de la llegada del 31/ATLAS a su punto más cercano a la Tierra el próximo 19 de diciembre, los observatorios están aprovechando este momento para tratar de desentrañar todos los secretos de este cometa. Y uno de los hallazgos que obtenemos de estas observaciones es que en el cometa hay criovulcanismo que recuerda a la de los objetos que se encuentran más allá de Neptuno. Esto se suma al reciente hallazgo de su variación cíclica de luminosidad cada 16 horas.

| etiquetas: criovulcanismo , 31/atlas , volcán , cometa
6 comentarios
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Eso es lo que los aliens quieren que creamos
sotillo #1 sotillo
Mientras no me digan que hay una emisora de Radio Santa Maria yo no me creo nada
RoterHahn #5 RoterHahn
#1
Pues mira que me he leido criptovolcanes y he tenido que leeerlo 2 veces. xD
Andreham #2 Andreham
Orkos soltando esporas o tiranidos soltando micro organismos, estamos fucked.
Kmisetas #4 Kmisetas *
Que presente criovolcanes indica que su interior no es un bloque inerte, sino un cuerpo con reservas de volátiles atrapadas que se recalientan y escapan a presión. Lo curioso es que este comportamiento es típico de objetos transneptunianos como Tritón o Encelado, no de cometas de periodo relativamente corto. A eso se suma su variación de brillo cada 16 horas, probablemente ligada a una rotación irregular o a chorros que se encienden y apagan según la orientación. Con la aproximación del 19 de diciembre habrá observaciones más finas en infrarrojo y ultravioleta que permitirán identificar qué compuestos están expulsando estos criovolcanes, algo clave para entender su origen real y si viene de regiones más frías del cinturón de Kuiper.
OCLuis #6 OCLuis
#4 Esperemos que los aficionados a la astronomía sigan trabajando como hasta ahora y sigan haciendo fotos de calidad, porque lo que es la Nasa...
