Descubren que en el cometa 31/ATLAS hay criovolcanes en erupción [ITA]

Antes de la llegada del 31/ATLAS a su punto más cercano a la Tierra el próximo 19 de diciembre, los observatorios están aprovechando este momento para tratar de desentrañar todos los secretos de este cometa. Y uno de los hallazgos que obtenemos de estas observaciones es que en el cometa hay criovulcanismo que recuerda a la de los objetos que se encuentran más allá de Neptuno. Esto se suma al reciente hallazgo de su variación cíclica de luminosidad cada 16 horas.