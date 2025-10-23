Descubren un asteroide asesino cercano a la Tierra que se oculta tras el resplandor del Sol

2025 SC79 fue descubierto el pasado 27 de septiembre: tiene un diámetro de aproximadamente 700 metros. Aunque pequeño comparado con el enorme cuerpo que extinguió a los dinosaurios, un asteroide de ese tamaño causaría un impacto catastrófico a escala continental. Dependiendo de dónde impacte, podría matar a decenas o cientos de miles de personas y animales y hasta el momento había permanecido camuflado, oculto tras el resplandor del sol.