Descubren un asteroide asesino cercano a la Tierra que se oculta tras el resplandor del Sol

2025 SC79 fue descubierto el pasado 27 de septiembre: tiene un diámetro de aproximadamente 700 metros. Aunque pequeño comparado con el enorme cuerpo que extinguió a los dinosaurios, un asteroide de ese tamaño causaría un impacto catastrófico a escala continental. Dependiendo de dónde impacte, podría matar a decenas o cientos de miles de personas y animales y hasta el momento había permanecido camuflado, oculto tras el resplandor del sol.

obmultimedia #1 obmultimedia
Si es un peligro proximo, por favor que caiga en pleno EEUU.
#4 mam23 *
#1 ¿estas sugiriendo que el proximo presidente de EE.UU será negro?
obmultimedia #5 obmultimedia
#4 eh?
#6 mam23
#5 en las peliculas donde cae un meteorito el presidente de EE.UU es negro. {0x1f609}
#9 Leclercia_adecarboxylata
#6 Increíble que #5 no lo haya pillado. Era super fácil de entender el chiste.
zuul #8 zuul
#1 a ser posible en el nuevo salon de baile del zanahorio :troll:
#11 A_S
#1 Capaz es el zanahorio que una hora antes de caiga el meteorito, soltar todos los misiles nucleares. Que si Estados Unidos se va a la mierda se quiere llevar al resto del mundo.
keiko_san #3 keiko_san
"Asteroide asesino"?
En serio?
Ovlak #10 Ovlak
#3 Ya ves a lo que se llega por un puñado de miserables clicks. Por si a alguien le interesa, los astrónomos advierten que este tipo de objetos son peligrosos en tanto en cuanto son muy difíciles de detectar y, para cuando se haga, pueden estar encima nuestra. Pero este en concreto ya se ha detectado y su potencial de impacto contra la tierra es cercano a cero.
TripleXXX #12 TripleXXX
#10 Coño, no te cargues el sensacionalismo con datos.
¿A quien le interesan los datos hoy dia?
javibaz #2 javibaz
¿Ya ha matado a alguien para poder llamarlo asesino?
eltxoa #7 eltxoa
Para ser asesino hay que tener voluntad de matar. No parece un requisito que pueda satisfacer un asteroide. :troll:
#14 MPR
#7 No, no es necesario, siempre se ha dicho "el arma asesina", y ningún arma tiene intención de matar, pero basta con que alguien la use con esa intención,

Y este asteroide lo mismo viene de Klendathu o algún sitio similar.
#13 vGeeSiz
pero el asteoriode es genocida o solo comete crímenes de lesa humanidad?
