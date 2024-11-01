edición general
Desciende el número de personas que se declaran veganas

Como explica la periodista Laura Pitcher, quien ha investigado a fondo el asunto, “los restaurantes veganos han ido cerrando y las ventas de carne de res, cerdo, cordero, aves y otras carnes han alcanzado máximos históricos”. Para Pitcher, la pérdida de popularidad del veganismo no se explica por las propias circunstancias del veganismo en sí, sino que responde a una deriva conservadora que afecta a muchos otros ámbitos y que hace que comer carne se haya convertido en un símbolo de resistencia frente a la cultura progre.

duende #5 duende
Claro, van muriendo.
mis_cojones_en_bata #1 mis_cojones_en_bata
Selección natural :professor:
obmultimedia #4 obmultimedia
#1 Ahora son mas de Inviegno :troll: :troll:
#10 La_fruta_de_ayuso *
#7 patetico citar eso aquí
Arzak_ #12 Arzak_
El péndulo volvió al conservadurismo, así que ahora hasta el tofu se ve como un crimen contra la virilidad patria o versen obligados a tener que pedirle perdón a una vaca y en tacones. 8-D
palestina #9 palestina
¿Dónde se hacen las declaraciones de veganos?
He preguntado en la frutería de mi barrio y me dicen que ahí no.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson *
toda etapa pasa, como la edad del pavo, asi como las modas, como aquella de los gintonics-ensaladas o como las body positives aquellas
UnoYDos #6 UnoYDos *
De verdad, las estupideces que hay que leer. ¿Ahora no ser vegano es ser facha?
arturios #11 arturios
#6 Más bien al revés, ser vegano te hace comunista comeniños.
#3 Juanjolo
Es que la B12 es importante
rusito #8 rusito *
#3 También necesitamos hierro (yo que tengo ferropenia) voy listo, si tengo que depender del aporte de hierro de alimentos vegetales.
