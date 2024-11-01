edición general
9 meneos
20 clics
Descarrila un tren en San Fernando de Henares

Descarrila un tren en San Fernando de Henares

El accidente se ha producido pasadas las 15:00 horas de este lunes y se desconoce si hay heridos Actualización 17:30 horas: Interrumpida la circulación ferroviaria por la salida de varios ejes del quinto vagón de un tren de Cercanías entre las estaciones de San Fernando y Coslada. Afectados trenes de las líneas C-2, C-7 y C-8 del núcleo de cercanías Madrid. Se establece un servicio lanzadera de autobuses sin paradas intermedias entre las estaciones de Vicálvaro y Alcalá de Henares, en ambos sentidos.

| etiquetas: descarrila , tren , renfe , san fernando de henares , madrid , cercanias
8 1 0 K 85 actualidad
6 comentarios
8 1 0 K 85 actualidad
jonolulu #3 jonolulu *
Por la foto no ha descarrilado el quinto coche sino el sexto, y parece que por un cambio entreabierto

.  media
3 K 53
ingenierodepalillos #4 ingenierodepalillos
#3 Igual estaba resolviendo el dilema del tranvía.
1 K 25
#6 EISev
#3 soundtrack: Deja Vu - Dave Rodgers
0 K 16
Pertinax #1 Pertinax
¿El mítico Tren de San Fernando?
3 K 45
jonolulu #2 jonolulu
#1 Un ratito a pie y otro andando. Y la gente quejándose.
1 K 24
#5 mcfgdbbn3
Tendrían que hacer los trenes de tal forma que puedan hacer "multi track drifting" sin sufrir daños, de esa forma, sólo tendrían que dar marcha atrás, poner el desvío en su sitio, y seguir.
0 K 12

menéame