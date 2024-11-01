Descarrila un tren en San Fernando de Henares

El accidente se ha producido pasadas las 15:00 horas de este lunes y se desconoce si hay heridos Actualización 17:30 horas: Interrumpida la circulación ferroviaria por la salida de varios ejes del quinto vagón de un tren de Cercanías entre las estaciones de San Fernando y Coslada. Afectados trenes de las líneas C-2, C-7 y C-8 del núcleo de cercanías Madrid. Se establece un servicio lanzadera de autobuses sin paradas intermedias entre las estaciones de Vicálvaro y Alcalá de Henares, en ambos sentidos.