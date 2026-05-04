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El desafío sin precedentes de China a las sanciones estadounidenses desencadena un enfrentamiento (EN)

El desafío sin precedentes de China a las sanciones estadounidenses desencadena un enfrentamiento (EN)

China ha ordenado a sus empresas que ignoren las sanciones estadounidenses, un acto de desafío sin precedentes que amenaza con atrapar a un vasto sector bancario en el fuego cruzado a medida que aumenta la tensión entre las economías más grandes del mundo.

| etiquetas: china , eeuu , sanciones , bancos , irán
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
Supercinexin #3 Supercinexin
Ya era hora de que alguien mandase a tomar por el culo a estos hijos de puta chantajistas y extorsionadores.

Relacionada: www.meneame.net/story/sanciones-unilaterales-ilegales-principalmente-e
28 K 268
ehizabai #2 ehizabai
Ahora recordaremos que cuando los estados hablan, la "economía" calla.
4 K 56
Dene #13 Dene
China ejerciendo su autonomía e ignorando decisiones arbitrarias de un viejo con aires de emperador que lleva 1 año chocheando ante todo el mundo
El resto de paises debería hacer exactamente lo mismo, ignorar a estos caraduras
3 K 38
tricionide #12 tricionide
la desdolarizacion es un hecho en Asia
indonesia con 290 millones usa el yuan para comerciar con china
1 K 25
#1 eugeniodl
Ahora si comienza la guerra
2 K 24
#4 guuilesmiz
No entiendo esto de las sanciones, por qué un país soberano ha de hacer caso a ellas más allá del chantaje; y por qué China que tiene poder suficiente no dejó de hacerles caso hace tiempo
1 K 19
#6 manuelnw
#4 Porque el mundo utiliza el dólar, y porque EEUU, que tiene la máquina de imprimir dólares y el mundo cubierto de bases militares, fuerza a que el petróleo se pague en su moneda.

Ojalá se acabe, pero no es fácil ignorar este hecho. Pueden destrozar una economía. En enero se cargaron la moneda iraní usando el dólar para provocar las protestas que esperaban les ayudarían a acabar con el régimen.  media
4 K 62
azathothruna #8 azathothruna
#6 No todo el mundo.
Esto forzara a algunos entre elegir yuanes o dolares.
Los que tengan menos dependencia de Gringolandia y elijan yuanes, como que saldran mejor parados.
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karlos_ #9 karlos_
#6 Tienea algún enlace que pueda leer como hicieron esa jugada ?
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Anarka #10 Anarka *
#4 Ampliando lo que dice #6, las sanciones son, simplificando, de dos tipos:
1. No dejas a tus empresas y ciudadanos comerciar con el país sancionado.
2. Al resto del mundo les dices: "Si comercias con el país sancionado, no comercias conmigo"

El problema es que un porcentaje enorme del comercio mundial se liquida en dólares, como el petróleo, y por tanto tiene que pasar por el sistema bancario de EEUU (SWIFT). Y EEUU puede dejar a cualquier empresa sin la capacidad de operar en…   » ver todo el comentario
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Draakun #11 Draakun
#6 Vamos a ver... No lo entiendo. ¿Cómo forzaban las sancciones? Imagino que es porque todo el mundo usa el sistema swift bancario y el dólar como divisa internacional. De esa manera, los usanos meten sanciones y dejan de pagar y hacen lo que les da la gana. Ellos tienen la herramienta que todos usamos.
Ahora, ¿cómo va a hacer China para ignorar las sanciones cuando (creo) que es USA quien las impone?
Lo pregunto totalmente en serio... No sé qué otros mecanismos tiene China para no pasar por el aro de swift, dólar y sanciones.
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#7 Pitchford
La nueva guerra fría.
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#5 tierramar *
www.meneame.net/m/actualidad/gran-salto-adelante-china-guerra-economic El gran salto adelante de China en la guerra económica
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AlbertoPiO #14 AlbertoPiO
El mundo se debería unir y mandar a tomar por culo a Estados Hundidos. No pueden meterse en guerra con todo el planeta. En el momento de que varios países grandes dejen de pagar en dólares se van a la mierda.
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estemenda #15 estemenda
Lo que me deja loco es que China viniera respetando las sanciones que USA decrete o_o
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menéame