El desafío sin precedentes de China a las sanciones estadounidenses desencadena un enfrentamiento (EN)

China ha ordenado a sus empresas que ignoren las sanciones estadounidenses, un acto de desafío sin precedentes que amenaza con atrapar a un vasto sector bancario en el fuego cruzado a medida que aumenta la tensión entre las economías más grandes del mundo.
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El resto de paises debería hacer exactamente lo mismo, ignorar a estos caraduras
indonesia con 290 millones usa el yuan para comerciar con china
Ojalá se acabe, pero no es fácil ignorar este hecho. Pueden destrozar una economía. En enero se cargaron la moneda iraní usando el dólar para provocar las protestas que esperaban les ayudarían a acabar con el régimen.
Esto forzara a algunos entre elegir yuanes o dolares.
Los que tengan menos dependencia de Gringolandia y elijan yuanes, como que saldran mejor parados.
1. No dejas a tus empresas y ciudadanos comerciar con el país sancionado.
2. Al resto del mundo les dices: "Si comercias con el país sancionado, no comercias conmigo"
El problema es que un porcentaje enorme del comercio mundial se liquida en dólares, como el petróleo, y por tanto tiene que pasar por el sistema bancario de EEUU (SWIFT). Y EEUU puede dejar a cualquier empresa sin la capacidad de operar en… » ver todo el comentario
Ahora, ¿cómo va a hacer China para ignorar las sanciones cuando (creo) que es USA quien las impone?
Lo pregunto totalmente en serio... No sé qué otros mecanismos tiene China para no pasar por el aro de swift, dólar y sanciones.