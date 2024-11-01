"Derribé la estatua de Saddam, ahora quiero que vuelva" [ING]  

Esta semana se publica el tan esperado informe Chilcot sobre la guerra de Irak. Antes de su publicación, nuestro editor para Oriente Medio, Jeremy Bowen, ha vuelto al país y ha hablado con un hombre que ayudó a derribar la famosa estatua de Sadam Husein en la plaza Firdos de Bagdad, pero que ahora dice que quiere volver a colocarla.