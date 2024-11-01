edición general
"Derribé la estatua de Saddam, ahora quiero que vuelva" [ING]

Esta semana se publica el tan esperado informe Chilcot sobre la guerra de Irak. Antes de su publicación, nuestro editor para Oriente Medio, Jeremy Bowen, ha vuelto al país y ha hablado con un hombre que ayudó a derribar la famosa estatua de Sadam Husein en la plaza Firdos de Bagdad, pero que ahora dice que quiere volver a colocarla.

5 comentarios
jm22381 #5 jm22381
¿Con Saddam vivíamos mejor? ¿Con Maduro vivíamos mejor?... La nostalgia es un veneno poderoso.
javierchiclana #3 javierchiclana
9 años tiene el vídeo :shit:
Supercinexin #4 Supercinexin
"Con Saddam teníamos a Saddam. Ahora tenemos 1000 Saddam's"

xD

Come democracia, amego.

Tened cuidado con lo que deseáis, porque puede convertirse en realidad xD
antesdarle #2 antesdarle
Pues llega 22 años tarde. Creo que poco quedará de esa estatua.
Asimismov #1 Asimismov *
... un hombre que ayudó a derribar la famosa estatua de Sadam Husein en la plaza Firdos de Bagdad, pero que ahora dice que quiere volver a colocarla.

Tarde, muy tarde, demasiado tarde. A ver si terminan recolocando a Maduro.
