edición general
17 meneos
20 clics
El derecho a no creerles: La obligación moral de desconfiar de los motivos de una guerra

El derecho a no creerles: La obligación moral de desconfiar de los motivos de una guerra

Míralos, proclamando, como una letanía aprendida, santas razones en racimo: la eliminación de una dictadura, la destrucción de armas, la protección de los buenos vecinos de las amenazas del malo, la democratización de la región, la liberación del pueblo, el derecho a protestar, la dignidad de las mujeres, la lucha contra el terrorismo y si hace falta, la paz. “Si lo hacen, será por algo”, resumen, con argumento irrebatible. Es la fe, estúpido. Ora pro nobis, Donald, parece retumbar la Capilla Oval en esa grimosa oración en torno a su santón.

| etiquetas: guerra , excusas , mentiras , abuso , desconfianza
14 3 0 K 190 actualidad
1 comentarios
14 3 0 K 190 actualidad
orangutan #1 orangutan
Si matan cientos de niñas de un colegio será por algo. Por nada bueno, desde luego...
0 K 11

menéame