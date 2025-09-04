edición general
5 meneos
10 clics
El Departamento de Justicia de EEUU quiere promulgar una prohibición de armas de fuego generalizada para las personas trans [eng]

El Departamento de Justicia de EEUU quiere promulgar una prohibición de armas de fuego generalizada para las personas trans [eng]

Después de la masacre de la Escuela Católica de Mineapolis, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está considerando proponer una legislación que negarías a las personas diagnosticadas con disforia de género el derecho a portar armas de fuego.

| etiquetas: trans , transgénero , transsexual , intersexo , disforia , armas , usa , eeuu
4 1 0 K 50 actualidad
13 comentarios
4 1 0 K 50 actualidad
Comentarios destacados:      
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Sin prohibieran portar armas a los heterosexuales seguro que habría menos asesinatos
5 K 71
NinjaBoig #12 NinjaBoig *
#2 Sí, pero no discriminemos: mejor prohibirlas a todos {0x1f60f}
Pero ya se sabe, manda el dinero ¬¬
0 K 9
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Pero a los nazis, grupos de odio que asaltaron el Capitolio, han cometido asesinatos, tiroteos y demás gente que tiene en casa hasta 500 armas. No, a esos no. xD xD

Son una comedia
4 K 61
Aokromes #6 Aokromes
despues los negros y luego los marrones y luego los amarillos y luego los pieles rojas
1 K 26
Romfitay #3 Romfitay
Cuando los ingleses ataquen para convertirles en súbditos, los trans deben también el derecho de portar armas para defenderse
0 K 12
#10 Alcalino
#9 si ponemos el listón ahí, el 80% de la población sufre algún tipo de trastorno.

De hecho, narcisistas y depresivos me parecen más peligrosos. Y sólo esos dos grupos cubren el 50% de la población
0 K 10
#5 Alcalino
Seria negar a un colectivo el derecho a defenderse (según sus leyes) simplemente por el hecho de pertenecer a un colectivo

Porque no a los negros también? Y eso seguro que reduce los índices de criminalidad
0 K 10
Kafkarudo #9 Kafkarudo
#5 No es por pertenecer a un colectivo, es por sufrir un trastorno psiquiátrico (disforia de género).
Igual no me parece correcto ya que ese trastorno no los vuelve más violentos e impulsivos.
0 K 6
Andreham #4 Andreham
Es decir que lo único que hacía falta para que el NRA y la segunda enmienda se fueran a la mierda es que las armas las usara alguien de los malos.
0 K 8
Lenari #8 Lenari
#7 ¿Argumentación?
0 K 6
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
#8 censurada
0 K 6
Lenari #13 Lenari
#11 En caso de que la argumentación censurada fuese la supuesta alta criminalidad, no hay tal. De hecho, es todo lo contrario, la incidencia de masacres en las personas trans es menor que en la población general.

Hay diferentes criterios para que se considera un mass shooting, pero el resultado suele ser el mismo en todos los casos. Por ejemplo, de la GVA's database que tiene unas 6000 mass shootings, solo hay 5 perpetradas por personas trans. La proporción de personas trans en la población será algo menor de 1/1000. La proporción es similar e incluso menor que en personas cis.
www.snopes.com/fact-check/transgender-mass-shootings
0 K 6

menéame