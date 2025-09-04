El Departamento de Justicia de EEUU quiere promulgar una prohibición de armas de fuego generalizada para las personas trans [eng]

Después de la masacre de la Escuela Católica de Mineapolis, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está considerando proponer una legislación que negarías a las personas diagnosticadas con disforia de género el derecho a portar armas de fuego.
Pero ya se sabe, manda el dinero
Son una comedia
De hecho, narcisistas y depresivos me parecen más peligrosos. Y sólo esos dos grupos cubren el 50% de la población
Porque no a los negros también? Y eso seguro que reduce los índices de criminalidad
Igual no me parece correcto ya que ese trastorno no los vuelve más violentos e impulsivos.
Hay diferentes criterios para que se considera un mass shooting, pero el resultado suele ser el mismo en todos los casos. Por ejemplo, de la GVA's database que tiene unas 6000 mass shootings, solo hay 5 perpetradas por personas trans. La proporción de personas trans en la población será algo menor de 1/1000. La proporción es similar e incluso menor que en personas cis.
