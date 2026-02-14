Denuncian por delito de odio una carroza del Carnaval de A Coruña

Un Lada Niva cargado con misiles y banderas de Rusia ha sido suficiente para indignar a unos cuantos coruñeses durante el desfile de comparsas del Carnaval 2026. La comitiva en cuestión no solamente representaba a las ansias imperialistas de Putin, sino que también satirizaba a Donald Trump y los Estados Unidos o la represión de los ayatolás en Irán.