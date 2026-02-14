edición general
Denuncian por delito de odio una carroza del Carnaval de A Coruña

Un Lada Niva cargado con misiles y banderas de Rusia ha sido suficiente para indignar a unos cuantos coruñeses durante el desfile de comparsas del Carnaval 2026. La comitiva en cuestión no solamente representaba a las ansias imperialistas de Putin, sino que también satirizaba a Donald Trump y los Estados Unidos o la represión de los ayatolás en Irán.

8 comentarios
#1 carraxe *
En Coruña, ciudad donde el carnaval es una celebración importante y respetada, también hay gilipollas que no entienden de qué va el tema, por eso denuncian.

Ah, que son ucranianos.
2 K 31
EpifaníaLópez #3 EpifaníaLópez
#1 Totalmente. Si además es una parodia de Rusia, no un homenaje. Hay que estar muy fuera del tono para no pillarlo...
3 K 39
#4 carraxe
#3 Si tuviese que elegir entre los ucranianos y el carnaval, los mandaba de una patada de vuelta a su país
2 K 8
#5 audrey2012
Si nadie se indigna en Carnavales es que algo no has hecho bien.
2 K 28
#2 poxemita *
Hay que investigar a los denunciantes, si se ofenden por esto podrían participar en sabotajes o espionaje.
1 K 20
#6 Suleiman
Y este es el nivel de los votantes...
0 K 13
LázaroCodesal #7 LázaroCodesal
#6 Eran refugiados ucranianos. No votal aquí.....ni allí.
0 K 6
#8 Tronchador.
Delito de odio...
Como el artículo 510 del código penal es tan ambiguo, caben tantas cosas, que prácticamente cualquier cosa que hagas referenciando a un grupo puede ser delito de odio.
0 K 8

