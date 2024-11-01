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Denuncian que la Casa Real borra al dictador Franco en la biografía de Juan Carlos I

Denuncian que la Casa Real borra al dictador Franco en la biografía de Juan Carlos I

ARMH ha denunciado que la Casa Real borra al dictador Franco en la biografía de Juan Carlos I, motivo por el cual ahora han presentado un escrito para reclamar que en el sitio web se deje de "blanquear" al rey emérito. En el sitio web se explica que Juan Carlos fue declarado Rey después de la muerte "del anterior jefe de Estado" sin que en ningún momento se mencione que fue el sucesor de un dictador como Francisco Franco. tampoco se explica que Juan Carlos fue su sucesor por ser una persona de la total confianza de Franco (...)

| etiquetas: casa real , franco , juan carlos i , biografía , armh , memoria histórica
9 2 0 K 129 politica
8 comentarios
9 2 0 K 129 politica
#1 poxemita
Entonces en que quedamos, ¿hay que borrar el dictador de todos sitios o no?
1 K 23
Chinchorro #5 Chinchorro *
#1 Hay que ponerlo en el lugar que corresponde. El putero es heredero de Franco, no de Juan, ni de Alfonso. De Franco. El dictador no "reinstauró" la monarquía, sino que instauró la suya propia usando al bobón, al que educó como heredero. No pudo ser rey, pero sí que su heredero lo fuera.

Que el actual rey de España llamaba a Franco "abuelo", por favor. Que no nos tomen por idiotas.
2 K 41
#7 unocualquierax
#5
Dinastías Reales en España :
Trastámara, Austria, Borbón y Franco.
1 K 19
Chinchorro #8 Chinchorro
#7 Tal cual.
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Pacofrutos #2 Pacofrutos *
Y además lo hacen con tipex.
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devilinside #4 devilinside
Se refieren en la biografía a "ese dictador del que usted me habla"
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Nylo #3 Nylo *
En serio, ¿a quién coña le importa ya ese vejestorio imposible de blanquear, y desde cuándo es la biografía que haya podido escribir la casa real sobre él una fuente de verdad de ningun tipo? Que borren lo que les salga del nabo. La verdad es de sobra conocida y está escrita en millones de otros lugares.
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Malinke #6 Malinke
#3 es el hecho.
Tenían dos opciones: no hacerlo y no demostrar nada, o hacerlo y demostrar que somos un país hecho de mentiras y quedar mal; ahí está la elección.
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menéame