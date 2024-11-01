Denuncian que la Casa Real borra al dictador Franco en la biografía de Juan Carlos I

ARMH ha denunciado que la Casa Real borra al dictador Franco en la biografía de Juan Carlos I, motivo por el cual ahora han presentado un escrito para reclamar que en el sitio web se deje de "blanquear" al rey emérito. En el sitio web se explica que Juan Carlos fue declarado Rey después de la muerte "del anterior jefe de Estado" sin que en ningún momento se mencione que fue el sucesor de un dictador como Francisco Franco. tampoco se explica que Juan Carlos fue su sucesor por ser una persona de la total confianza de Franco (...)