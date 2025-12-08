Denuncian amenazas a los alumnos de la escuela de la Policía Nacional en Ávila por no comprar una muñeca solidaria

El sindicato Jupol señala la «grave situación» generada por el comisario jefe de Régimen Interior, quien habría obligado a las diferentes secciones de alumnos a adquirir este juguete bajo advertencias explícitas de consecuencias para quienes decidieran no comprarla
En general, hoy en día la mayoría de los nuevos PN son bastante profesionales. Yo tenía una muy mala imagen de la policía hace décadas pero ha ido cambiando a mejor (en general, luego en particular hay de todo..)
Vamos, que me quedo antes con Annabelle
No amenaza solo "sugiere"