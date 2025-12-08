edición general
Denuncian amenazas a los alumnos de la escuela de la Policía Nacional en Ávila por no comprar una muñeca solidaria

El sindicato Jupol señala la «grave situación» generada por el comisario jefe de Régimen Interior, quien habría obligado a las diferentes secciones de alumnos a adquirir este juguete bajo advertencias explícitas de consecuencias para quienes decidieran no comprarla

#2 omega7767
otro caso aislado entre nuestros policias
#6 pelagito
#3 ¿Profesionales? No sé a qué país te refieres. Y si es sarcasmo, me cuesta encontrarlo
#4 tul
perro si roba a perro xD
#10 Wolfgang
Para 9, ysiguesleyendo... En todos estos años he visto calzadores pequeños y grandes, de colores clásicos y extravagantes, también con formas inusuales. Pero este es el calzador de los calzadores; el calzador con forma de dildo :calzador:
#1 ChatGPT
A ver, esto es un síntoma claro de que no debería haber pasado las pruebas, los policías están para obedecer a sus jefes! :troll:
#3 Ainhoa_96
#1 Al contrario, los policías son civiles y deben obedecer a las leyes y normas. Son los militares los que sí deben cumplir las órdenes sin cuestionarlas (salvo casos extremos, pero imagínate al teniente que le dicen "el presidente da luz verde, dele al botón de la bomba" replicando "pero.. ¿Y las implicaciones morales, mi comandante?" :-D).

En general, hoy en día la mayoría de los nuevos PN son bastante profesionales. Yo tenía una muy mala imagen de la policía hace décadas pero ha ido cambiando a mejor (en general, luego en particular hay de todo..) :hug:
#7 pelagito
72 pavazos de muñeca. Por ese precio ya puede estar poseída por el espiritu de Billy el niño, y perseguirte por casa, darte de ostias y amenazarte a ti y a toda tu familia.

Vamos, que me quedo antes con Annabelle
#9 YSiguesLeyendo
anda, como los impuestos, que son "solidaridad obligatoria" según los gobiernos, pero que en verdad son robo legalizado... qué chiquillos, ya desde tan jóvenes sin querer pagar impuestos "solidarios"! por qué será?
#11 laruladelnorte
Según numerosos testimonios de alumnos trasladados a Jupol, apuntan en un comunicado, el responsable de Régimen Interior convocó una charla en la que aseguró «yo no coacciono a nadie», pero a continuación anunció que «las secciones que no compren la muñeca irán en una lista para lo que yo considere».

No amenaza solo "sugiere" o_o
#5 trasparente
La muñeca de marras la venderá el cuñado del mando ese. Y fabricada en China, por supuesto.
#8 Tiranoc
Es que una muñeca....podrían haber puesto 1 g de coca solidario o algo así (hasta fin de stock)
