Las demoledoras reseñas del documental de Melania Trump que ya lo colocan entre las películas peor valoradas de IMDB

Aunque el estreno en las salas de cine ha superado las expectativas y ha recaudado en su debut 7,04 millones de dólares, de acuerdo con la revista Variety, las críticas de la cinta han sido, por ahora, demoledoras, lo que amenaza con incluirla en la lista de las películas peor valoradas de IMDB de la historia, tras su primer fin de semana de vida.

Supercinexin #2 Supercinexin *
Hay algo que da más asco que los líderes fascistas y son sus comparsas. Y esta ramera no es que sea una comparsa, es que es la que se la chupa al zanahorio a cambio de estas mierdas: figurar públicamente con diez o doce mil dólares de ropa puesta, rodar "documentales" sobre ella misma y demás basura vanidosa y egocéntrica.
Herumel #4 Herumel
#2 Está no creo que se la chupe, está hace de florero y prau, para la chupada ya se buscan menores
#8 carraxe
#2 Esta se sacó más millones por la peli que la nórdica aquella que chantajeaba al demérito
#9 Grahml *
#2 Bueno, probablemente Trump prefiera ahora a otras que se la chupen.

A estas alturas bien sabemos que le gustan las jovencitas, como su hija (igual ya no, que la señora tiene ya una edad):

Donald Trump a Howard Stern: «No pasa nada si llamas a mi hija “un pibón”.»
edition.cnn.com/2016/10/08/politics/trump-on-howard-stern

o la misma secretaria de prensa:

«Esa cara, esos labios»: los elogios de Donald Trump a la secretaria de la Casa Blanca»…   » ver todo el comentario
#13 Bravok1
#9 También dijo que su hija ivanka estaba buenísima y que se la follaría sino fuera su hija, esto lo dijo delante de la propia Ivanka en una entrevista publica que vió todo estados unidos. No será que los yankimierders no tuvieron un sin fin de RedFlags antes de votar al pedófilo genocida con demencia para dirigir estados unidos....
#1 Grahml *
Probablemente la reacción más común que levanta la mierda esa lameculista del Bezos (imagen).

Y bueno, aquí el director de la bazofia esa, por si alguno aún no lo sabía.

www.meneame.net/story/director-melania-brett-ratner-fotografiado-sofa-
(que por cierto, el titular debería poner "adolescente" , no "mujer")  media
pitercio #5 pitercio
La única película de Melania que quiere ver la peña es un docudrama sobre su huída del frío, su vida en el burdel, cómo la retiró un empresario corrupto y su transformación en florero. Pero sin protagonizarla a ella, sino alguna actriz con algo de expresividad.
#7 Suleiman
Si miras rotten tomatoes, es justo al revés. Se han puesto de acuerdo los maga para subir la nota.  media
#11 Suleiman
#10 Y luego ves esto también... Comprando entradas a puñaos.  media
#6 Febrero_2026
La nota baja es normal porque la gente vota para dar por culo sin haberla visto.

Si alguien es tan ultra como para pagar para ver eso lo lógico es que tenga una predisposición a verle lo bueno y no lo malo.

Los datos oficiales dicen que no va a ser un desastre en la taquilla nacional y que les saldrá ligeramente rentable, lo que me parece una sorpresa.
#3 Popsandbangs
Ahora ha superado las expectativas?
menea.me/2grpz
