Las demoledoras reseñas del documental de Melania Trump que ya lo colocan entre las películas peor valoradas de IMDB

Aunque el estreno en las salas de cine ha superado las expectativas y ha recaudado en su debut 7,04 millones de dólares, de acuerdo con la revista Variety, las críticas de la cinta han sido, por ahora, demoledoras, lo que amenaza con incluirla en la lista de las películas peor valoradas de IMDB de la historia, tras su primer fin de semana de vida.