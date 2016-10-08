Las demoledoras reseñas del documental de Melania Trump que ya lo colocan entre las películas peor valoradas de IMDB

Aunque el estreno en las salas de cine ha superado las expectativas y ha recaudado en su debut 7,04 millones de dólares, de acuerdo con la revista Variety, las críticas de la cinta han sido, por ahora, demoledoras, lo que amenaza con incluirla en la lista de las películas peor valoradas de IMDB de la historia, tras su primer fin de semana de vida.
A estas alturas bien sabemos que le gustan las jovencitas, como su hija (igual ya no, que la señora tiene ya una edad):
Donald Trump a Howard Stern: «No pasa nada si llamas a mi hija “un pibón”.»
o la misma secretaria de prensa:
«Esa cara, esos labios»: los elogios de Donald Trump a la secretaria de la Casa Blanca»… » ver todo el comentario
Y bueno, aquí el director de la bazofia esa, por si alguno aún no lo sabía.
(que por cierto, el titular debería poner "adolescente" , no "mujer")
Si alguien es tan ultra como para pagar para ver eso lo lógico es que tenga una predisposición a verle lo bueno y no lo malo.
Los datos oficiales dicen que no va a ser un desastre en la taquilla nacional y que les saldrá ligeramente rentable, lo que me parece una sorpresa.
