Demanda después de ser detenido por seguir a la Guardia Nacional mientras tocaba "La Marcha Imperial" de Star Wars (ING)

Sam O’Hara, de 35 años y residente en Washington, presentó una demanda tras ser esposado y detenido brevemente por protestar contra la presencia de la Guardia Nacional en los vecindarios de D.C. tocando “La Marcha Imperial” de Star Wars. Según la ACLU, O’Hara seguía a los guardias tocando la melodía a volumen moderado y subía los videos a TikTok. Fue detenido el 11 de septiembre tras una queja de un guardia, pese a no ser arrestado formalmente. La demanda alega violaciones a la Primera y Cuarta Enmienda.