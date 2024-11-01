edición general
El delirio de Marcos de Quinto con el 23-F deja atónitos a los tuiteros: "Va a resultar que los militares eran comunistas"

La revelación de los documentos del intento de golpe de Estado del 23-F ha dado mucho que hablar. Y, como era de esperar, ha dado pábulo también a los delirios de más de uno. Uno de ellos, Marcos de Quinto. El exdiputado se ha montado una película curiosa con el papel de Tejero y una supuesta conspiración de "socialistas, comunistas y traidores a Adolfo Suárez" La revelación de los documentos del intento de golpe de Estado del 23-F ha dado mucho que hablar. Y, como era de esperar, ha dado pábulo también a los delirios de más de uno.

Verdaderofalso
Tejero era woke (tiempo al tiempo)
5
carakola
#2 La derecha woke siempre estuvo ahí. xD
0
ombresaco
#2 Si hay quien defiende que Hitler era socialista, ¿por qué no?
3
HeilHynkel
Si alguien dudaba que la derecha tiene el cerebro podrido .. pues solo tiene que ver sus delirios.
3
El_Tio_Istvan
Joder, joder... Este tipo no tiene amigos o gente que le quiera y le lleve al Proyecto Hombre!?
2
powernergia
Les pasa como a los MAGAs, tienen la cabeza carcomida de tanto tuwiter.
2
Sinfonico
Es lo que pasa al dar datos a personajes como este que no tienen muchas luces, ellos no funcionan con datos, funcionan con conclusiones ya hechas, no tienen la capacidad de discernir la realidad, necesitan que alguien se la interprete
1
Suleiman
Tanta coca cola te deja así el cerebro....
1
Leon_Bocanegra
Entre todos los "pensadores" de derechas no suman medio cerebro.
1
UNX
La ultraderecha es así: aman las FCSE hasta que les dan la patada cuando les conviene.
1
trasparente
Bueno, bueno, no es una hipótesis tan loca. Tejero y Milans, los que fueron por delante, eran dos extremistas de derechas, de los que seguro que pensaban que había que volver a fusilar a un montón de peña. No sería extraño que los cerebros del golpe, para convencerles de que diesen el paso, les dijeran que si, que se iba a fusilar a Carrillo, a Felipe, a Adolfo Suárez y a un montón de gente más. Luego, cuando Armada fue al congreso y, con o sin la complicidad del rey, le presentó un plan en el…   » ver todo el comentario
0

