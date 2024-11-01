edición general
Delegación israelí causa polémica en los JJ.OO. de Invierno 2026 (y ni siquiera es israelí realmente)  

La delegación ‘israelí’ en los JJ.OO. de Invierno que se están disputando en Italia es tan fraudulenta como el propio estado que dicen representar Y su mera composición dice todo lo que necesitan saber sobre la entidad sionista

Supercinexin #2 Supercinexin *
Buenísimo. Un "equipo olímpico israelí" y son todos de USA, Hungría, Rusia y su puta madre. Y algunos ni siquiera viven en USrael.

Puto país artificial, puta colonia racista de mierda.
Caresth #4 Caresth
#2 En fin, mejor que no veas a la pareja "española" de patinaje artístico.
Huginn #5 Huginn
#4 España ha enviado a 3 de 20 que no son nacidos en el país. El 15%. Una pequeña diferencia, ¿no?
Caresth #6 Caresth
#5 Yo puedo entender que cueles como español a un hijo de español aunque no viva aquí. O a un extranjero que viva aquí. Mejor si entrena aquí.
Pero si no es español, no ha vivido aquí, no entrena aquí y ni habla el idioma, pues me parece una vergüenza que llevemos esos deportistas.
Y sí, Israel, como sinvergüenzas, no tienen igual. Tal vez les baste con que sean judíos...
Huginn #9 Huginn
#6
Pero si no es español, no ha vivido aquí, no entrena aquí y ni habla el idioma, pues me parece una vergüenza que llevemos esos deportistas.

En esto estamos de acuerdo.
#10 ernovation
#2 España tampoco es una nación.
carakola #1 carakola
Les han censurado el video en varias redes por poner en evidencia a Israel y el sionismo: x.com/ahilesvainfo/status/2021860623873978806
carakola #3 carakola
#1 Por cierto, si el video os da problemas y va lentísimo probad el enlace de twitter que carga bien.
#8 AlexGuevara
Se sacan la chorra, nos mean a todos mientras las autoridades deportivas internacionales aplauden
kastanedowski #7 kastanedowski
Y le dicen a Maduro dictador....
