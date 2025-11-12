Defensa propone 30.000 millones en movilidad militar

El Ejército y Ministerio de Transportes acuerdan un plan de inversiones ferroviarias en el Corredor Mediterráneo y Atlántico. "La movilidad militar es una variable nueva en la planificación de transportes español junto a otras prioridades como la transición energética y la vertebración del territorio. Con esa nueva perspectiva, hemos identificado junto al Ministerio de Defensa oportunidades de inversión que suman cerca de 30.000 millones de euros en cinco-siete años", dijo ayer la responsable de Planificación del Ministerio de Transporte
| etiquetas: defensa , transporte , ferrocarril , movilidad
emad.defensa.gob.es/prensa/noticias/2025/05/Listado/250509-ni-defender
Los locos psicopatas que tienen el poder están empeñados en meternos en una guerra, poco a poco, sin que nos demos cuenta
- Como el puente siciliano italiano.
- La mili con 2000 euros de sueldo belga.
- El corredor mediterraneo ferroviario.
Pero que sepais que con esa deuda, despues nos van a atacar "los mercados" (son el imperio) en ataques hibridos economicos mediaticos y mas. Y obligar a recortar y privatizar todavia mucho mas en pensiones, en sanidad. Obligar a aumentar la jornada maxima a 13 horas, mas esclavizacion.
El mensaje del expresidente ecuatoriano Rafael Correa.
www.meneame.net/story/no-vio-conferencia-presidente-rafael-correa-berl
www.printfriendly.com/es/imprimir?url=https://www.expansion.com/empres