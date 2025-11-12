Defensa propone 30.000 millones en movilidad militar

El Ejército y Ministerio de Transportes acuerdan un plan de inversiones ferroviarias en el Corredor Mediterráneo y Atlántico. "La movilidad militar es una variable nueva en la planificación de transportes español junto a otras prioridades como la transición energética y la vertebración del territorio. Con esa nueva perspectiva, hemos identificado junto al Ministerio de Defensa oportunidades de inversión que suman cerca de 30.000 millones de euros en cinco-siete años", dijo ayer la responsable de Planificación del Ministerio de Transporte