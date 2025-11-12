edición general
Defensa propone 30.000 millones en movilidad militar

El Ejército y Ministerio de Transportes acuerdan un plan de inversiones ferroviarias en el Corredor Mediterráneo y Atlántico. "La movilidad militar es una variable nueva en la planificación de transportes español junto a otras prioridades como la transición energética y la vertebración del territorio. Con esa nueva perspectiva, hemos identificado junto al Ministerio de Defensa oportunidades de inversión que suman cerca de 30.000 millones de euros en cinco-siete años", dijo ayer la responsable de Planificación del Ministerio de Transporte

cabobronson #2 cabobronson
Vamos, que el corredor del Mediterráneo se va a hacer a cuenta del gasto militar, pues muy bien.
crob #8 crob
#2 Buen manera de llegar al 2% de la Otan, al menos sirve para algo...
#9 tyrrelco
#2 Cojonudo, eso se llama invertir bien ante el acoso del amo
#10 Tunguska08Chelyabinsk13
#2 Que pongan un habitáculo, en los AVEs para la cabra de la legíon, y con eso se certifica el doble uso militar y civil, de toda la red de alta velocidad, y podemos colar ahí el presupuesto militar virtual que haga falta.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Ayuso se quejará de que ese corredor Mediterráneo no pasa por Madrid.
#4 tierramar
En realidad es un robo de nuestros impuestos para adaptar las infraestructuras a los vehiculos militares americanos, lo tienen planificado desde antes del Covid; el ejercito americano ya esta despelgado en Europa, pero quieren adaptar carreteras, puentes, lineas ferroviarias, ... a los vehiculos americanos, grandes y pesados. Por supuesto a costa de los contribuyentes europeos. Nos meten miedo de que Rusia nos va a invadir, es EEUU el que ya nos ha invadido
#6 tierramar *
www.meneame.net/story/s-army-europe-and-africa-ejercito-americano-euro
emad.defensa.gob.es/prensa/noticias/2025/05/Listado/250509-ni-defender
Los locos psicopatas que tienen el poder están empeñados en meternos en una guerra, poco a poco, sin que nos demos cuenta
#7 tierramar *
Otra noticia qeu apunta en la misma dirección : www.meneame.net/story/exteriores-acoge-martes-reunion-secreta-coalicio Exteriores acoge el martes una reunión 'secreta' de la Coalición de Voluntarios para avanzar en el apoyo a Ucrania
capitan__nemo #11 capitan__nemo
Si es obligacion gastar.
- Como el puente siciliano italiano.
- La mili con 2000 euros de sueldo belga.
- El corredor mediterraneo ferroviario.

Pero que sepais que con esa deuda, despues nos van a atacar "los mercados" (son el imperio) en ataques hibridos economicos mediaticos y mas. Y obligar a recortar y privatizar todavia mucho mas en pensiones, en sanidad. Obligar a aumentar la jornada maxima a 13 horas, mas esclavizacion.

El mensaje del expresidente ecuatoriano Rafael Correa.
www.meneame.net/story/no-vio-conferencia-presidente-rafael-correa-berl
Runru #5 Runru
#1 gracias, se lee muy bien así.
#12 AlexGuevara
Vía libre a los tanques en un país con el Cercanías que usan las clases populares y trabajadores en un estado calamitoso
