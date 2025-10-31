edición general
Exteriores acoge el martes una reunión 'secreta' de la Coalición de Voluntarios para avanzar en el apoyo a Ucrania

Los Directores Generales de los 35 países que componen la coalición debatirán en Madrid de manera privada y sin móviles cómo ayudar a Kiev. En el primer bloque, debatirán sobre cómo avanzar el aumento de apoyo a Ucrania y en el segundo debate intentarán trabajar en un enfoque común sobre las garantías de seguridad para Ucrania. Se advierte a los participantes que los teléfonos móviles no están permitidos (se guardarán en un lugar previsto para ello) así como de no hacer público el encuentro.

