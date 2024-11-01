Decretan orden de busca y captura para una de las reclusas acusadas de violar en grupo a otra presa en Gran Canaria

El juicio contra cuatro reclusas acusadas de agredir sexualmente a otra interna en un Centro Penitenciario de Gran Canaria se suspendió debido a que Ángela R.P., que es una de las acusadas, no se presentó. La magistrada decretó una orden de busca y captura para esta persona y su posterior ingreso en prisión preventiva hasta la celebración del juicio. Además, una de las mujeres que estaba encausada falleció. Por lo tanto, son tres las que se sentarán en el banquillo