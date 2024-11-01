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Decretan orden de busca y captura para una de las reclusas acusadas de violar en grupo a otra presa en Gran Canaria

Decretan orden de busca y captura para una de las reclusas acusadas de violar en grupo a otra presa en Gran Canaria

El juicio contra cuatro reclusas acusadas de agredir sexualmente a otra interna en un Centro Penitenciario de Gran Canaria se suspendió debido a que Ángela R.P., que es una de las acusadas, no se presentó. La magistrada decretó una orden de busca y captura para esta persona y su posterior ingreso en prisión preventiva hasta la celebración del juicio. Además, una de las mujeres que estaba encausada falleció. Por lo tanto, son tres las que se sentarán en el banquillo

| etiquetas: violación , reclusas , presas , gran canaria , agresión sexual , fuga
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5 comentarios
11 0 0 K 135 actualidad
Nylo #3 Nylo *
No termino de entender que una reclusa acusada de una violación por la que le podrían caer 12 años más cuente con ningún tipo de permiso penitenciario que le permita darse a la fuga, la verdad.
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#4 Tronchador.
#3 Yo no termino de entender muchas cosas del sistema judicial, entre ellas que unas reclusas violentas que cometen crímenes dentro de la cárcel no se les aplique la PPR.
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g3_g3 #5 g3_g3 *
#3 PussyPass {0x2122}
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#2 tpm1
Si es que las prisas para celebrar juicios nunca son buena idea.
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menéame