edición general
25 meneos
35 clics
David Uclés: "Para mí la guerra terminó en el 75. A lo mejor para Pérez-Reverte terminó en el 39. Habría que preguntarle"

David Uclés: "Para mí la guerra terminó en el 75. A lo mejor para Pérez-Reverte terminó en el 39. Habría que preguntarle"

El autor de la exitosa 'La península de las casas vacías' publica 'La ciudad de las luces muertas', carta de amor onírica y surreal a Barcelona que le valió el Premio Nadal

| etiquetas: david uclés , pérez reverte , guerra , franco
20 5 1 K 222 actualidad
12 comentarios
20 5 1 K 222 actualidad
#5 luckyy
Qué huevos tienes, David!!! Haces bien en desenmascarar al puto payaso de Reverte que yodavia no sabe que es facha de toda la vida
3 K 49
#8 anamabel
#5 A ver David Uclés. La guerra acabó en el 39, lo que acabó en 1975 fue la dictadura, y empezó la monarquía. No nos confundamos.
3 K 22
#11 soberao *
#8 En noviembre de 1975 lo que acabó fue la vida del dictador y la vida de reyes que se pegó su familia, que tuvieron que abandonar el palacio del Pardo. La dictadura seguiría hasta la aprobación de la Constitución de 1978 y esto en teoría, porque no hubo ruptura con las instituciones represivas del régimen, solo se blanquearon las fachadas y se les cambió de nombre, y a algunos les buscaron nuevo destino para disimular.
3 K 43
#12 anamabel
#11 Totalmente deacuerdo. El dictador nombró al rey y el rey instauró una monarquía. Las mismas familias que tenían poder entonces lo tienen hoy.

Precisamente Pérez-Reverte dijo en una ocasión que a España le faltó la revolución antimonárquica que hicieron los franceses que también se llevó por delante a muchos otros aristócratas y religiosos de mucho poder. Lo que no acabo de entender es porqué Reverte tiene esas inclinaciones pseudoluteranas.
1 K 3
DORO.C #1 DORO.C
Un payaso en busca de casito.
3 K 28
A.more #3 A.more
#1 te refieres al que aspira a ser el nuevo peman. Supongo. Al que iguala a los muertos con los asesinos y llama para debatir a los defensores de los asesinos
0 K 8
#4 luckyy
#1 tu sí que estas aquí para que te hagan casito diciendo gilipolleces. Mas vale que te leteras algún libro de este hombre
0 K 9
DORO.C #7 DORO.C
#4 No gracias.
0 K 18
Tarod #2 Tarod
este es tonto. Otro más.
3 K 21
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
Se lo podria haber preguntado, y llegado el caso puesto en evidencia, si hubiese ido.
0 K 20
#9 soberao
En noviembre del 75 murió el dictador Franco pero no sería hasta el 15 de junio de 1978 cuando se celebran las primeras elecciones libres tras las últimas de la Segunda República. Esta legislatura es preconstitucional y será que redacta la Constitución del 78, dando paso tras su aprobación por referéndum a la disolución de las cortes y la convocatoria de elecciones ya bajo lo acordado en la Constitución.
0 K 17
pitercio #10 pitercio
Quizá aún no ha terminado.
0 K 15

menéame