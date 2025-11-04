edición general
Daniel Pérez, experto energético: "Si queremos hacer la transición energética va a haber comarcas que sean deficitarias y otras que sean excedentarias de energía"

Daniel Pérez experto en energías renovables dirige "L'Energètica", la empresa pública de energía de la Generalitat de Cataluña dedicada a renovables reconoce los conflictos sociales y ambientales que genera la instalación de grandes parques renovables. "Espero que no sea un freno, sino un reto que superemos. Hay que regular la manera en la que se implanta y entiendo perfectamente las reticencias de muchos territorios".
Si queremos hacer la transición energética a haber comarcas que sean deficitarias y otras que sean excedentarias de energía.

| etiquetas: transición energética , comarcas , renovables , descarbonizar
#1 Pitchford
Pues como ocurre antes de la transición..
3
DrEvil #5 DrEvil
Alguien decía que el arte de la política es proponer soluciones inútiles a problemas inexistentes. Veamos...

El presunto experto depende del gobierno autonómico de Cataluña (semi-político)

Emprende un discurso de confrontación entre comarcas (problema inexistente)
Comarcas nada menos... ¿Y porqué no municipios ya puestos?
Suena a que a sus jefes no les gusta que llamen comunidad autónoma a su terruño.

"propone aceptar una distribución desigual pero justa de la generación…   » ver todo el comentario
3
kevers #6 kevers *
#5 no estoy de acuerdo, a mí siempre me ha parecido injusto que Murcia tenga más malakatones que Soria.

Y recogiendo el guante que plantea #2 , yo pondría aranceles a los malacatones de Murcia en Soria. Dicho queda
1
ExLibris #4 ExLibris
Las mejores centrales nucleares, las de Madrid, sin duda.
2
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
Y que las comarcas deficitarias de aguacates, fresas, naranjas compensen a las productoras de estos productos.

Que las regiones deficitarias de cobre compensen a Andalucía por las minas que lo producen....
0
nopolar #3 nopolar
No como ahora, que en todas las comarcas hay centrales eléctricas :shit:
1
Herumel #2 Herumel
Si la energía genera riqueza, habrá que implementar algún sistema para que las comarcas deficitarias en energía que generan con esa energía riqueza, que compensen económicamente a las comarcas excedentarias que no se benefician económicamente.
1
#8 Oliram
A que ahora se les ocurre que las comunidades que no generan deben compensar a las que generan.
No te jode, ¿ y hasta ahora qué?...........
Galicia lleva exportando desde siempre y comiendose la contaminación y no ha sido ni infimamente compensada por ello.
Por eso quiero que pongan nucleares en el Valle de los Caidos y Madriz produzca su propia energía.
Hay más comunidades exportadoras y no compensadas como Extremadura, pero es sobre todo hidroelectrica que no es contaminante.
La central…   » ver todo el comentario
0
#9 Oliram
Corrijo, lo de Exremadura es por la NUCELAR
0
#10 bizcobollo
Pedazo de experto
0

