Daniel Pérez, experto energético: "Si queremos hacer la transición energética va a haber comarcas que sean deficitarias y otras que sean excedentarias de energía"

Daniel Pérez experto en energías renovables dirige "L'Energètica", la empresa pública de energía de la Generalitat de Cataluña dedicada a renovables reconoce los conflictos sociales y ambientales que genera la instalación de grandes parques renovables. "Espero que no sea un freno, sino un reto que superemos. Hay que regular la manera en la que se implanta y entiendo perfectamente las reticencias de muchos territorios".

Si queremos hacer la transición energética a haber comarcas que sean deficitarias y otras que sean excedentarias de energía.