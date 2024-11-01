edición general
Daniel Lacalle: "El objetivo de Trump es demostrar que esos riesgos geopolíticos que ocupan tantos titulares tienen muy poco impacto en la economía y los mercados"

«Venezuela no supone un riesgo de crisis, hay una visión pragmática. Ya sabemos que todas las operaciones que lleva a cabo la Administración Trump tienen un impacto económico y bursátil contenido», defendía Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis. «Si nos dicen que hay una intervención militar en Venezuela y una revuelta popular en Irán y que las bolsas están en máximos y el petróleo cayendo nos llevaríamos las manos a la cabeza. Pero los operadores no quieren un petróleo al alza, no quieren una escalada que genere un efecto negativo en...

actualidad
Escafurciao #1 Escafurciao
Flipo con todos los que intentan dar lógica a las locuras del tipo este.
ElRespeto #9 ElRespeto
#1 te refieres al descerebrado de trump o de lacalle?
#11 Barriales
#9 a los dos.
#3 Marisadoro *
Daniel Lacalle: las operaciones que lleva a cabo Trump tienen un impacto económico y bursátil contenido.

Milmariposas #5 Milmariposas
Lacalle se fuma cosas muy fuertes... De siempre...
karakol #4 karakol
Seguro que si.

Seguro que el pedófilo naranja piensa en esas cosas cuando suelta todos y cada uno de sus balbuceos incoherentes.

De verdad. La legión de lameculos pugnando por rozar con su lengua el culo del Trumpo es tan enorme como vergüenzoajenante.
Sergio_ftv #8 Sergio_ftv
Lacalle, un sociópata de libro.
#13 cajadecartonmojada
#8 E incompetente.
Kantinero #6 Kantinero *
Los riesgos solo son para los muertos que se quedan por el camino, pero lo importante para el descalzaputas este, es la economía
#2 Pivorexico
Buff chungo , este tipo no da pie con bola , salvo para poner el cazo .
#10 PerritaPiloto
No. Trump no tiene un plan coherente completo. Varios puntos de su agenda son incompatibles entre si. El tiene impresiones, sensaciones, y deseos, y como es el presidente da órdenes y otros obedecen. La ley, la estabilidad y todo eso le da igual. Simplemente trata de hacer cosas que hace mucho que tiene ganas, sin importar las consecuencias.
unlugar #7 unlugar
Objetivo, dice. Lo que tiene es capricho y berrinche, que parece un niño malcriado. Le han faltado chancletas voladoras en su vida.
#12 LuigiR
Cuando Lacalle hace una predicción, apuéstalo todo a lo contrario.
