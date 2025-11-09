Dani, 44 años, autónomo y dueño de una tienda: "De baja cobré menos de 20 euros al día. 1 mes no llegaría a 300 netos"

El autónomo es una figura muy amplia que abarca desde el pequeño comerciante hasta el gran empresario que factura millones. Sin embargo, muchas políticas no distinguen entre unos y otros, afectando sobre todo a los más pequeños: a la clase trabajadora que sostiene un negocio, una tienda o un taller, mientras que quienes más ganan apenas notan el impacto.
| etiquetas: autónomos , baja , facturas , empresa
Conozco el caso de un autónomo actual, paga unos 865 €/mes porque cotiza por unos 2.500 €/mes, y lleva unos meses de baja y cobra todos los meses ese importe y no paga el autónomo.
Los lloros de los autónomos son cansinos.
Se creía que era Amancio y resultó que es un obrero como los demás. Pero se da los latigazos el solo.
Cuando te jubiles, también cobrarás según lo que cotices, después no llores.
Recuerdo como muchos abogados, en un grupo que tenemos, presumían en su día, que lo mejor es cotizar, cuanto menos mejor, que ellos ya se apañarían, ahora están protestando por lo poco que cobran una vez jubilados.