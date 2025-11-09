edición general
Dani, 44 años, autónomo y dueño de una tienda: "De baja cobré menos de 20 euros al día. 1 mes no llegaría a 300 netos"

El autónomo es una figura muy amplia que abarca desde el pequeño comerciante hasta el gran empresario que factura millones. Sin embargo, muchas políticas no distinguen entre unos y otros, afectando sobre todo a los más pequeños: a la clase trabajadora que sostiene un negocio, una tienda o un taller, mientras que quienes más ganan apenas notan el impacto.

Golan_Trevize
Dani, 44, autónomo "Pago lo mínimo por módulos, aunque me levante 10000 napos a mes, y la mitad de ellos sean en negro. ¡Que le den al gobierno por ladrones!"
3
superrision
Algo no cuadra en esas cifras, como siempre en el autónomo llorón de la semana que se acaba de dar cuenta de que si cotiza una mierda, recibe una mierda.
4
Ovlak
#2 no cuadra lo que oculta. Por un lado, que cobras según pagas. Lo de "seguridad" en seguridad social no está escogido arbitrariamente, es un seguro. A mayor base de cotización, mayor prestación en caso de jubilación o incapacidad. Por otro lado, oculta que la prestación por IT es creciente en función de los días. Del día 1 al 3 no se cobra, del 3 al 21 se cobra el 60% de la base reguladora y del 22 en adelante el 75%. El tipo coge los 20 euros del día 3, multiplica por 30 y no sé cómo cojones hace para llegar a sólo 300, pero está claro que obvia que a partir de 3 semanas sube la prestación.
0
Sergio_ftv
#2 Y antes, con su PP, cobrabas eso mismo pero además tenías que pagar el autónomo mensual, cuyo importe si cotazabas por lo mínimo estaba en unos 275 €/mes, y la prensa no sacaba las protestas porque cuando pasaba protestabas.

Conozco el caso de un autónomo actual, paga unos 865 €/mes porque cotiza por unos 2.500 €/mes, y lleva unos meses de baja y cobra todos los meses ese importe y no paga el autónomo.
0
Priorat
De baja un autónomo cobra el 60% de la base reguladora. Si cobra 300€/mes es que cotiza por 500€/mes. Es lo que hay. Nos pasa a todos seamos autónomos o no. Lo que se cobra depende de la base reguladora. ¿Gana más de 500€/mes? Pues debería cotizar por más.

Los lloros de los autónomos son cansinos.
1
Kantinero
Dan, y cuando gamas bien también lo cuentas ?
0
Almirantecaraculo
#1 pero en A o en B?
Se creía que era Amancio y resultó que es un obrero como los demás. Pero se da los latigazos el solo.
0
Ovlak
Ahora mismo no tengo tiempo para hacer los cálculos pero estoy 100% seguro que con una base de cotización mínima (que es de 653 euros mensuales) se cobran más de 300 netos por IT durante el primer mes (ya no digamos posteriores). No voy a votar bulo porque el titular está entrecomillado, aunque el panfleto de Pedro jeta no hace nada por desmentirlo tampoco.
0
DayOfTheTentacle
Yo tenía una tienda hace 10 años y la baja me salía a 30€ al día. No cubría alquiler ni gastos fijos, entre ellos la cuota de autónomos....
0
Maite1020
Si cobras en negro es lo que tiene.
Cuando te jubiles, también cobrarás según lo que cotices, después no llores.
Recuerdo como muchos abogados, en un grupo que tenemos, presumían en su día, que lo mejor es cotizar, cuanto menos mejor, que ellos ya se apañarían, ahora están protestando por lo poco que cobran una vez jubilados.
0

