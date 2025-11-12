Un danés condenado a una pena en suspenso por compartir escenas de desnudos de películas y series en Reddit [ENG]

Un danés conocido como "KlammereFyr" ha sido condenado por compartir desnudos de películas y series con derechos de autor en Reddit. El hombre compartió 347 clips de escenas de desnudos. Los expertos dicen fue procesado bajo una cláusula poco utilizada de la ley danesa de derechos de autor. El juez determinó que, al sacar las escenas de su contexto, el hombre había dañado los "derechos morales" de los artistas. Andrea Vagn Jensen, una actriz cuyas escenas explícitas fueron compartidas afirmó que la publicación en Reddit equivalían a un "abuso"