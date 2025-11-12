edición general
Un danés condenado a una pena en suspenso por compartir escenas de desnudos de películas y series en Reddit [ENG]

Un danés conocido como "KlammereFyr" ha sido condenado por compartir desnudos de películas y series con derechos de autor en Reddit. El hombre compartió 347 clips de escenas de desnudos. Los expertos dicen fue procesado bajo una cláusula poco utilizada de la ley danesa de derechos de autor. El juez determinó que, al sacar las escenas de su contexto, el hombre había dañado los "derechos morales" de los artistas. Andrea Vagn Jensen, una actriz cuyas escenas explícitas fueron compartidas afirmó que la publicación en Reddit equivalían a un "abuso"

#3 pensacola
La condena también daña sus derechos morales
#4 ombresaco
o es es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Streisand, o lo está usando para hacerse un poco más famosa
#5 ombresaco
#4 dicho eso, en realidad es un tema difícil. ¿hasta que punto las páginas en internet deben respetar las legislaciones de otros paises, sobre todo si el contenido no es de pago? Debe cualquier blog conocer las leyes de todos y cada uno de los paises y poner filtros, o debe cada pais filtrar (censurar) el contenido de webs extranjeras? ¿Le va a dañar menos si se bloquea en Dinamarca pero se ve en el resto del mundo?

Si yo publico aquí algo que es legal en España ¿me puede denunciar una danesa, o debería denunciar a meneame por no cumplir la legislación danesa o a los ISPs daneses por permitir que se vea contenido ilegal en Dinamarca? ¿y por qué no en Irán, Arabia Saudí...?
ElBeaver #1 ElBeaver
El norte de Europa es lo peor sobre esta materia; en Alemania, el nivel se asemeja al de la Stasi. Recordemos que Dinamarca también quiere eliminar la encriptación de la mensajería.
#2 sliana
Cuando se entere de que hay gente que ve sus escenas en bucle, en DVD adquiridos legalmente, violación.
