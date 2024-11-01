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Curado el primer paciente de VIH con células donadas por un hermano

Curado el primer paciente de VIH con células donadas por un hermano

Ya son diez los recuperados en el mundo: el 'paciente de Oslo' mantiene el virus indetectable y no recibe antirretrovirales desde hace cuatro años

| etiquetas: vih , ciencia
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5 comentarios
12 3 0 K 150 actualidad
pitercio #1 pitercio *
Un "su hermano", no un hermano de otro, ni un fraile benedictino, ni un brodel con la visera de la gorra hacia atrás.
4 K 55
SMaSeR #3 SMaSeR
#1 jajajajja +
0 K 7
Cuñado #4 Cuñado
#1 Es perfectamente válido. La referencia anafórica se infiere del contexto discursivo.

¿Habrías cuestionado ese determinante si hubiese habido de "un amigo"?
1 K 22
mis_cojones_en_bata #5 mis_cojones_en_bata
#1 un shur??????

xD
0 K 12
Spirito #2 Spirito *
Olé por los médicos, por la gente de ciencia, los investigadors, por los intelectuales, los artistas, los humanistas. ¡Os quiero! :hug:
1 K 18

menéame