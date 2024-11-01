Curado el primer paciente de VIH con células donadas por un hermano

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#1
pitercio
*
Un "su hermano", no un hermano de otro, ni un fraile benedictino, ni un
brodel
con la visera de la gorra hacia atrás.
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#3
SMaSeR
#1
jajajajja +
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#4
Cuñado
#1
Es perfectamente válido. La referencia anafórica se infiere del contexto discursivo.
¿Habrías cuestionado ese determinante si hubiese habido de "un amigo"?
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#5
mis_cojones_en_bata
#1
un shur??????
0
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#2
Spirito
*
Olé por los médicos, por la gente de ciencia, los investigadors, por los intelectuales, los artistas, los humanistas. ¡Os quiero!
1
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¿Habrías cuestionado ese determinante si hubiese habido de "un amigo"?