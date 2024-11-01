edición general
2 meneos
52 clics

La cultura de quedar para ponerse al día con amigos: por qué ya no compartimos la vida, nos la resumimos

“Parece que para tomar un café con ellas tenga que pedir cita como si fuera a hacerme la manicura”, dice Mar, 34 años, de Barcelona. Durante años fue inseparable de su grupo de amigas, pero ahora las ve “una vez cada dos meses, y eso a las que viven en la misma ciudad”. Las conversaciones cuando quedan, explica, se han vuelto funcionales: un repaso rápido de las últimas semanas, un resumen de lo que cada una ha hecho y lo que planea hacer.

| etiquetas: amistades , productividad , cultura de quedar
1 1 0 K 15 actualidad
9 comentarios
1 1 0 K 15 actualidad
CerdoJusticiero #4 CerdoJusticiero
Sin leer el artículo: tener que trabajar 40 putas horas, hacer la compra, cuidar de los niños o mascotas, poner lavadoras y esas cosas ¿tendrá algo que ver con no poder pasarte 6 horas cada semana hablando de una pelusa que te has encontrado en el baño con tus amigos?

Por otro lado, muy a favor de los resúmenes. Si has discutido con tu madre, dime que has discutido con tu madre y por qué. De verdad que no necesito que reproduzcas el diálogo completo en full HD a x1 poniendo voces y demás.

Gracias.
2 K 25
Falk #9 Falk
Vida adulta lo llaman. La gente trabaja y tiene sus quehaceres como recalcan #4 y #5

Los niños, tb, cambian los habitos. Con un niño de 2 años como q ir a un bar a tomarte un café se hace imposible sin tener que estar levantándote cada minuto...
0 K 7
pepel #3 pepel
No tenemos tiempo, las redes sociales nos agotan.
1 K 23
Feindesland #2 Feindesland
La edad.
Con la edad que tienen, ya no están par chorradas, pero eso no se atreven a decirlo.

:-D
1 K 21
#6 Mk22
Me gusta mucho este nuevo género en el que periodistas treintañeros nos cuentan sus dramas personales intentando disfrazarlo de drama social.
2 K 21
#5 encurtido *
Es que la persona de la entradilla tiene 34 tacos. Coincide más o menos con la edad en mi caso en que te das cuenta que esa gente que veías varias veces a la semana aunque simplemente para estar sentados en un parque, hace 8 meses que no los ves (y no terminas de creértelo). Se llama hacerse adulto.

Además es normal recordarlo con cierta nostalgia y a la vez, reconocer que tampoco procede hacer lo mismo en esta etapa de la vida.
2 K 21
ChatGPT #1 ChatGPT *
Habiendo instagram para posturear, quién quiere verle la cara en directo a la gente?


— Enviado desde mi iPhone 18 desde una playa de Bali —
1 K 14
Malinke #7 Malinke
No leí el envío y no sé de qué se quejan, pero ahí sólo hay dos opciones, quedar de vez en cuando, o no quedar.
Si no se ven a diario o a menudo, es porque la vida va separando a la gente.
1 K 14
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo *
El final de Friends, a todos nos acaba llegando. No es nuevo ahora ni era nuevo entonces.
0 K 10

menéame