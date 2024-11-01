edición general
Cuidado con lo que dices delante de tu perro: algunos aprenden palabras captadas al vuelo como los niños

Un equipo de investigadores demuestra que algunos perros “superdotados” pueden aprender nuevas palabras al escuchar la conversación de sus dueños, igual que hacen los niños de entre 1,5 y 2 años

| etiquetas: perros , aprendizaje , palabras
#1 oscarcr80
Hay Firulais. Hay meneo.
