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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica: Irán considerará que los refugios israelíes son objetivos legítimos si se ataca a civiles (inglés)

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica: Irán considerará que los refugios israelíes son objetivos legítimos si se ataca a civiles (inglés)

La Unidad de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió al régimen sionista de que Teherán considerará los refugios de Israel «objetivos legítimos» si se producen ataques contra zonas residenciales en Irán. En una publicación difundida el martes, el CGRI anunció que cualquier ataque contra zonas residenciales en Irán daría a las fuerzas armadas iraníes el derecho a atacar refugios israelíes en los territorios ocupados.

| etiquetas: guerra de irán , ataques a civiles , objetivo legítimo , refugio
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12 comentarios
9 2 0 K 132 actualidad
carakola #1 carakola *
Se vienen más masacres. Los belicistas estarán contentos.
3 K 51
#3 Troll_hunter
Creo que Israel ya ha dejado claro que los objetivos son precisamente los civiles y más especialmente los niños. Ellos mismos los identifican como potenciales terroristas. Ergo, Irán utiliza la misma lógica.

Terrible pero israel se lo ha buscado.
2 K 45
azathothruna #5 azathothruna
#3 Esto me hace recordar a la teoria que tengo de por que los niños del bosque / antiguos dioses (juego de tronos) odian romper el derecho de hospitalidad.
En un mundo cruel y feo, hay que mantener al menos el minimo nivel de comportamiento social, y romper eso, es abrir una caja de pandora.
1 K 29
#9 Troll_hunter
#5 Durante el siglo XI en el Reino de León y Castilla se daba cobijo a los forasteros. En un contexto de guerra sin parar. Solo estaba prohibido dar cobijo a nobles o caballeros de otras casas no afines, ésto se debía a que éstos podrían traer problemas de fuera. Había más clase hace 1000 años.
0 K 11
#8 XXguiriXX
#3 Pues sí, pero en el mundo en que vivimos actualmente donde los medios y los líderes del mundo están totalmente a favor de Israel/EEUU, Irán tiene que justificar todo lo que haga. Por ahora la narrativa está a favor de Irán, y por mucho, y les conviene mantener eso. Tb. evitar que otras “potencias” se les pongan en contra.
1 K 24
pitercio #4 pitercio *
Si quieren conservar la simpatía del público en este partido, deberían olvidarse de la afición rival, del árbitro y centrarse en atacar la portería.
Por poner la evaluación en el patrón de campos de fútbol.
1 K 28
#7 chavi
#4 No es fútbol.

Con esta gentuza para que no te hagan daño, la única solución práctica es ofrecer como mínimo el mismo daño recibido.

Tienes tú otra solución ?
0 K 12
pitercio #10 pitercio
#7 la portería es Rothschild, Rockefeller, Morgan, Warburg, Lazard, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Adelson, Thiel, Saud, Loocked Martin, Boeing, BAESystems, Raytheon, Northrop Grumman, Blackrock...
0 K 18
#11 chavi
#10 No. Esos son los "presidentes".

Pero los "adversarios" son Israel. Son ellos los que están masacrando la población civil.
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pitercio #12 pitercio *
#11 Israel es un instrumento, incluso su población, por fanatizada que esté.
En las relaciones internacionales el magnicidio está poco trabajado, pero creo que Estados Unidos e Israel han levantado la veda.
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Andreham #2 Andreham
Pues a mi me parece una muy mala decisión por parte de Irán, aunque sea lo que pide el cuerpo.
0 K 8
#6 chavi
#2 A mi me parece una acción lógica y equilibrada, sin entrar en cuestiones morales. Poner la otra mejilla y tal....
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menéame