El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica: Irán considerará que los refugios israelíes son objetivos legítimos si se ataca a civiles (inglés)

La Unidad de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió al régimen sionista de que Teherán considerará los refugios de Israel «objetivos legítimos» si se producen ataques contra zonas residenciales en Irán. En una publicación difundida el martes, el CGRI anunció que cualquier ataque contra zonas residenciales en Irán daría a las fuerzas armadas iraníes el derecho a atacar refugios israelíes en los territorios ocupados.