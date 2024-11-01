El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica: Irán considerará que los refugios israelíes son objetivos legítimos si se ataca a civiles (inglés)

La Unidad de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió al régimen sionista de que Teherán considerará los refugios de Israel «objetivos legítimos» si se producen ataques contra zonas residenciales en Irán. En una publicación difundida el martes, el CGRI anunció que cualquier ataque contra zonas residenciales en Irán daría a las fuerzas armadas iraníes el derecho a atacar refugios israelíes en los territorios ocupados.
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Terrible pero israel se lo ha buscado.
En un mundo cruel y feo, hay que mantener al menos el minimo nivel de comportamiento social, y romper eso, es abrir una caja de pandora.
Por poner la evaluación en el patrón de campos de fútbol.
Con esta gentuza para que no te hagan daño, la única solución práctica es ofrecer como mínimo el mismo daño recibido.
Tienes tú otra solución ?
Pero los "adversarios" son Israel. Son ellos los que están masacrando la población civil.
En las relaciones internacionales el magnicidio está poco trabajado, pero creo que Estados Unidos e Israel han levantado la veda.