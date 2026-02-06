·
Cuba agoniza por la escasez de combustible: “Esto se siente apocalíptico”
Sin recibir gasolina desde diciembre, con apagones masivos y el transporte colapsado, el régimen pide sacrificios y “creatividad” a una población exhausta.
actualidad
14 comentarios
#1
Andreham
Excelente noticia para ciertos usuarios que dicen que no hay ningún bloqueo.
Supongo que para ellos la culpa será del comunismo y ea, contentos.
15
K
171
#3
cosmonauta
#1
Últimamente leo mucho ese argumento.
No creo que sea frecuente esa argumentación, siendo uno de los bloqueos más antiguos y documentados que existen.
Otra cosa es la incompetencia histórica del régimen cubano para gestionarlo
4
K
20
#5
BurraPeideira_
#3
¿Incompetencia para gestionar el bloqueo? A ti qué se te ocurre para gestionarlo?
No me digas más, una buena felación pública al abusador.
4
K
50
#7
cosmonauta
*
#5
A los hechos me remito. No parece que los resultados hayan sido muy buenos.
2
K
27
#12
unocualquierax
*
#2
#3
Antiguamente las ciudades eran sometidas a sitio. En muchas ocasiones no quedaba más remedio que reconocer la derrota y se rendían al ejército sitiador, al enemigo.
En este caso al gobierno cubano no le queda más remedio que reconocer que han perdido la guerra y empezar a rehacerse.
Cualquier consecuencia será mejor que lo que ahora están viviendo, pues hay poca comida, pocas medicinas, no hay gasolina, ni electricidad.
La inmensa mayoría de los cubanos, tanto de dentro como de fuera se alegrarán de que esta pesadilla termine. No me refiero al comunismo, me refiero al sufrimiento provocado por el bloqueo y la incompetencia de sus políticos.
0
K
7
#4
Catapulta
#1
Te corrigen, lo llaman embargo, y dicen que es que Cuba le debe a USA lo que le salga a USA del nabo por no haber querido seguir en su dictadura colonial de Batista.
5
K
69
#6
luzer
*
#1
pues claro, igual que el hambre y subdesarrollo en España por el bloqueo internacional fue culpa de Franco.
1
K
14
#11
alhambre
#1
es que los comunistas son pesimos gestores. No saben gestionar una economia moderna basada en petroleo sin petroleo. Blandengues.
2
K
24
#13
LoboAsustado
Ahora es cuando china podria dejarle los morros bien hinchados a USA mandandoles unas decenas de miles de placas solares y baterias a los cubanos. A fondo perdido , en plan buena voluntad. Esa propaganda no tendria precio.
Y ya para recochineo , vehiculos de servicio publico (ambulancias , coches de bomberos...) electricos y estaciones de recarga.
Para el estado chino es un error de redondeo en su presupuesto a cambio de un golpe de efecto brutal , para los cubanos seria la vida , para USA , (y porque no decirlo , europa) , caersele la cara de verguenza.
En plan "Vale , Taiwan sera vasallo de USA , pero Cuba es aliado a muerte de China...cuando querais cambiar cromos , hablamos"
2
K
22
#14
Pitufo
*
#13
Pasamos de "la crisis de los misiles" a "la crisis de los fotones"
0
K
6
#2
Supercinexin
Para primavera como mucho tendrán todo el combustible que necesiten porque USA va a terminar con el Gobierno Cubano en 24 horas y restablecer el Capitalismo en la isla.
0
K
18
#8
falcoblau.
#2
Cuando dices "terminar con el Gobierno Cubano" te refieres a "exterminar la población cuabana", no? Un poco como los 100 venezolanos que murieron en los bombardeos el día que secuestraron a Maduro y que apenas se hizo un comentario sobre ellos en los medios de comuniciación.... "Daños colaterales" les llaman
0
K
6
#9
SolidGeorg
Últimas etapas de un delirio que ha durado demasiado.
1
K
14
#10
carraxe
Qué putada, pobres cubanos
0
K
8
