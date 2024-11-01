edición general
Cuatro ojos y un destino: el extraño origen de los vertebrados que explica por qué tu cara es así

Un equipo de investigadores ha encontrado unos peces fosilizados con cuatro ojos en China. Su antigüedad es superior a los 500 millones de años. “Lo que hemos observado es que las glándulas pineales comenzaron como ojos capaces de formar imágenes. Solo con el paso del tiempo se encogieron, perdieron capacidad visual y asumieron su función actual de regular el sueño.

| etiquetas: ojos , vertebrados , peces , fósiles , evolución , pineal
#1 Pitchford
Las arañas, en cambio, han preferido seguir con unos cuantos ojos, para no perderse nada..
xyria #3 xyria
#1 Tienen dos, ¿no? Me respondo, después de consultar: desde ninguno hasta ocho.
#4 Pitchford
#3 La mayoría tienen 8 ojos..  media
#2 Empakus
Oleeeee!!!
Molaa el envío!!!
Gracias #0 por subirlo!!!
#5 Febrero_2026 *
Resumiendo: al principio de la evolución teníamos cuatro ojos que nos servían para detectar mejor depredadores y cazar mejor, pero sin embargo los fuimos perdiendo porque nos cansábanos mucho y luego no follábamos y ganó la evolución quien usó esos apéndices para dormir mejor.

La evolución es una oda a la siesta.
