Cuatro ojos y un destino: el extraño origen de los vertebrados que explica por qué tu cara es así

Un equipo de investigadores ha encontrado unos peces fosilizados con cuatro ojos en China. Su antigüedad es superior a los 500 millones de años. “Lo que hemos observado es que las glándulas pineales comenzaron como ojos capaces de formar imágenes. Solo con el paso del tiempo se encogieron, perdieron capacidad visual y asumieron su función actual de regular el sueño.