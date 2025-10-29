edición general
16 meneos
65 clics
Cuatro mujeres investigadas por colarse en el aeródromo de Rozas, propiedad del Ministerio de Defensa, para robar cobre

Cuatro mujeres investigadas por colarse en el aeródromo de Rozas, propiedad del Ministerio de Defensa, para robar cobre  

La Guardia Civil, en el marco de la operación «Wire», investiga a cuatro vecinas de Lugo, de entre 38 y 46 años, como presuntas autoras de los delitos de hurto, daños y pertenencia a organización criminal. Según informó este miércoles la Comandancia lucense, las mujeres formaban parte de un grupo especializado en el robo de cable de cobre en instalaciones de titularidad pública.

| etiquetas: robo , cobre , lugo
13 3 0 K 127 actualidad
17 comentarios
13 3 0 K 127 actualidad
Comentarios destacados:    
woody_alien #2 woody_alien
Mujeres empoderadas que baten el cobre para dar de comer al Joshua.
5 K 86
#3 davids
#2 Viendo el vídeo, no parece que pasen mucha hambre.
0 K 12
ChatGPT #5 ChatGPT
#3 es todo Músculo.

hay que levantar mucho hierro en el gimnasio para luego poder levantar mucho cobre
0 K 10
woody_alien #7 woody_alien
#3 Tú no has visto al Joshua.
0 K 12
sotillo #10 sotillo
#3 Joder, si dan miedo ¿Tú ves coma arranca el cobre? Te coge y te arranca la espina, como predator
0 K 10
Estoeslaostia #13 Estoeslaostia
#2 muy bien campeón.
Tratas de ser gracioso?
Pués no lo eres.
Patético,puede.
Gracioso, no.
0 K 8
plutanasio #17 plutanasio
#2 les da igual, son insolventes
0 K 14
kastanedowski #1 kastanedowski
Son sus costumbres Suecas y hay que aceptarlas
3 K 41
ChatGPT #4 ChatGPT
El vídeo parece un documental de Félix Rodríguez de la Fuente explicando las costumbres de estos seres xD
2 K 38
ThePato #12 ThePato
Esto es que va un payo y no se cuela en un aeropuerto a robar cobre.
2 K 35
#16 El_dinero_no_es_de_nadie
Veis como si quieren trabajar, después las llamáis vagas
0 K 18
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Luego dicen que las primas no trabajan...
0 K 12
OdaAl #9 OdaAl
El cobre les pirra a los del clan de los MacLeod.
0 K 11
jdmf #15 jdmf
Con todo el cobre obsoleto que hay en miles de pueblos y ciudades por el cambio de la ADSL por la Fibra, en mi fachada habrá sol menos 2kg de cobre de telefonía que ya no se usa, y van estas a un aeródromo!!
0 K 10
#8 srskiner
Por dios una medalla para el que puso nombre a la operación
0 K 10
camvalf #11 camvalf
#8 deben tenen un creativo para poner nombre a las operaciones...
0 K 13
#14 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor
0 K 8

menéame