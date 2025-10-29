Cuatro mujeres investigadas por colarse en el aeródromo de Rozas, propiedad del Ministerio de Defensa, para robar cobre  

La Guardia Civil, en el marco de la operación «Wire», investiga a cuatro vecinas de Lugo, de entre 38 y 46 años, como presuntas autoras de los delitos de hurto, daños y pertenencia a organización criminal. Según informó este miércoles la Comandancia lucense, las mujeres formaban parte de un grupo especializado en el robo de cable de cobre en instalaciones de titularidad pública.