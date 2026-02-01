edición general
Los cuatro de Greensboro: el día que estudiantes afroamericanos decidieron tomar un café y cambiar la historia de Estados Unidos

El gesto de sentarse en la barra de la cafetería Woolworth, el 1 de febrero de 1960, desafió la segregación y encendió un movimiento nacional por la igualdad racial

cocolisto #2 cocolisto
Joder que historia de resistencia, resiliencia y revolucionaria en el sentido más profundo.Todos los respetos para ellos y su ejemplo.
Andreham #1 Andreham
Hace 60 años.

La edad de los padres de algunos de nosotros.
