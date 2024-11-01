Sentarse y esperar. Opinión

La segregación racial sigue persistiendo en muchos lugares, aunque de forma indirecta. Hay una cosa, sin embargo, que EEUU no ha cambiado desde esa época: su constitución. El sistema legal que permitió, durante más de 80 años, un brutal régimen racista y dictatorial en gran parte del país sigue en vigor sin cambios. Las leyes de derechos civiles son eso, leyes, no enmiendas constitucionales. Una mayoría indignada en el Congreso o una sentencia judicial cínica y torticera del Tribunal Supremo pueden desmantelar todas las protecciones...