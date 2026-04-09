Cuatro de cada cinco condenas por violencia de género ya se producen por conformidad

Los datos son muy llamativos. En 2025 se presentaron un total de 204.342 denuncias por violencia de género, el récord histórico desde que en 2004 se El año pasado se presentaron un total de 204.342 denuncias, 560 al día, lo que supone un nuevo récord histórico.
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Pa que se me entienda: se conforman 4 de cada 5... del 25% por ciento que termina con condena.
O dicho de otra manera: el 84% de los hombres pelean su inocencia, de los cuales la gran mayoría tiene éxito. De lo que me alegro, vaya.
Una condena por violencia de género te cierra más puertas sociales que una por robo o por agresión de cualquier otro tipo.
De hecho, en una parte del artículo hablan de que los abogados que saben que tienen un cliente inocente nunca le dicen que acepte una condena de ningún tipo.
Al final es un tema de clase social, las rentas más altas denuncian más...y las más bajas menos con terribles consecuencias
El 22,4% de estas mujeres había presentado denuncia previa y estas muertes dejaron 39 menores huérfanos