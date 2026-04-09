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Cuatro de cada cinco condenas por violencia de género ya se producen por conformidad

Cuatro de cada cinco condenas por violencia de género ya se producen por conformidad

Los datos son muy llamativos. En 2025 se presentaron un total de 204.342 denuncias por violencia de género, el récord histórico desde que en 2004 se El año pasado se presentaron un total de 204.342 denuncias, 560 al día, lo que supone un nuevo récord histórico.

| etiquetas: condenas , violencia género , conformidad
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9 comentarios
6 1 0 K 58 actualidad
makinavaja #1 makinavaja
Los hombres ya se han dado cuenta de que, en muchos casos, es inutil intentar demostrar nada...
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PasaPollo #3 PasaPollo *
#1 ¿Por eso sólo la cuarta parte termina en condena? Según la propia noticia, ojo. Cualquiera diría que el 75% de hombres, más o menos, sí que pelea y puede demostrar lo suficiente para lograr el sobreseimiento o la absolución.

Pa que se me entienda: se conforman 4 de cada 5... del 25% por ciento que termina con condena.

O dicho de otra manera: el 84% de los hombres pelean su inocencia, de los cuales la gran mayoría tiene éxito. De lo que me alegro, vaya.
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txillo #6 txillo
#3 estas diciendo que hay un 75% de denuncias falsas?
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PasaPollo #7 PasaPollo
#6 No, en absoluto.
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#8 VFR
#3 Que tenga que demostrar su inocencia ya es inconcebible
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PasaPollo #9 PasaPollo *
#8 Estoy de acuerdo, sería inconcebible. Por eso no tienen que demostrar su inocencia.
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#5 eshu
#1 En un pais en el que el que más y el que menos ha visto en algún momento a algún hombre pegando a una mujer, no hay quien se crea que los denunciados inocentes aceptan una condena por este motivo, que te señala ante toda la sociedad, solo para acabar cuanto antes con la denuncia.

Una condena por violencia de género te cierra más puertas sociales que una por robo o por agresión de cualquier otro tipo.

De hecho, en una parte del artículo hablan de que los abogados que saben que tienen un cliente inocente nunca le dicen que acepte una condena de ningún tipo.
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#4 pepecarvalho68
Con que se eviten uno de los 49 asesinatos de mujeres por hombre en 2025, pasear de que son estas las que menos denuncian.
Al final es un tema de clase social, las rentas más altas denuncian más...y las más bajas menos con terribles consecuencias
El 22,4% de estas mujeres había presentado denuncia previa y estas muertes dejaron 39 menores huérfanos
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#2 bol
560 al día.
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menéame